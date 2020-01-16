2020-01-16T08:19:29+03:00
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Живи, пушистый друг: у пойманного дальневосточного кота к переломам добавились проблемы с внутренними органами

Краснокнижному лесному хищнику сделали операцию [фото]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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У кота проблемы с селезенкой. Фото: МРОО «Центр «Тигр»У кота проблемы с селезенкой. Фото: МРОО «Центр «Тигр»
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Специалисты продолжают бороться за жизнь редкого дальневосточного лесного кота, который попал в капкан в Дальнегорске. Напомним, что перепуганного краснокнижного зверька с переломанными лапами нашли в курятнике. Хищнику сделали операцию и обнаружили новую проблему.

Во время операции специалисты смогли собрать раздробленные кости. Фото: МРОО «Центр «Тигр»

Во время операции специалисты смогли собрать раздробленные кости. Фото: МРОО «Центр «Тигр»

Первый осмотр хищника показал: у дальневосточного кота на правой лапе перелом локтевой и лучевой костей, на левой - открытую рану с переломами второй и третьей фаланг. Во время операции специалисты смогли собрать раздробленные кости, однако анализы, взятые у хищника, не радуют - результаты исследований показали, что у зверька достаточно сильно пострадала селезенка.

Специалисты продолжают бороться за жизнь лесного красавца. Фото: МРОО «Центр «Тигр»

Специалисты продолжают бороться за жизнь лесного красавца. Фото: МРОО «Центр «Тигр»

- Похоже, что помимо капкана, кот получил удар. На данный момент аппетита у него практически нет, пока зверь находится в очень тяжелом состоянии, - рассказали в МРОО «Центр «Тигр».

Специалисты продолжают бороться за жизнь лесного красавца. О том, как скоро кот пойдет на поправку, ветеринары говорить не решаются.

Краснокнижному лесному хищнику сделали операцию. Фото: МРОО «Центр «Тигр»

Краснокнижному лесному хищнику сделали операцию. Фото: МРОО «Центр «Тигр»

В ТЕМУ:

Испуганного дальневосточного кота с переломанными лапами нашли в курятнике в Приморье

Краснокнижный лесной красавец попался в капкан (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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