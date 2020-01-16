Пока смерть не разлучит вас: житель Камчатки позвал на помощь друга, чтобы задушить жену через десять дней после свадьбы

Подробности страшного преступления, которое произошло в камчатском городе Вилючинск, раскрыли следователи. Напомним, что в конце прошлого года двое мужчин пытались избавиться от тела женщины. Оказалось, что убитая - 27-летняя Елена (все имена изменены – прим. ред.), которую задушил супруг Игорь после десяти дней супружеской жизни.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ЖАДНОСТЬ

Днем 7 декабря Елена и 37-летний Игорь в ЗАГСе поклялись быть друг с другом и в горе, и в радости, только лишь смерть могла разрушить этот, казалось на первый взгляд, прочный союз. Ко всему прочему девушка продала обычную квартиру в Петропавловске-Камчатском, за которую выручила больше одного миллиона рублей, точную сумму сейчас устанавливают следователи.

Жадный Игорь хотел тоже иметь у себя на счету крупную денежную сумму, поэтому решил пойти на страшный шаг – убить свою супругу. 17 декабря Елена сняла 1,1 миллиона рублей со счета, тогда-то муж и решил воплотить в жизнь свой леденящий кровь план. Для его реализации Игорю нужен был помощник. На «дело» мужчина позвал своего знакомого Вадима.

План был прост: Игорь отвлекает жену, а Вадим подкрадывается сзади и душит. Так и поступили. Крадущийся Вадим накинул на шею Елены брючный ремень, но тот в процессе порвался. Тогда мужчина схватил кабель от сварочного аппарата и завершил исполнение страшного плана. Часть денег кровавые приятели забрали, поделили и стали думать, что делать с телом.

В КОЛОНИЮ НЕ ХОЧЕТСЯ

Ответ пришел через четыре дня: от трупа жены надо избавляться. 21 декабря Игорь и Вадим упаковали тело Елены в сумку-баул, которую на автомобиле вывезли к озеру «Вилюй». В самый неподходящий для мужчин момент их заметил прохожий. Скинуть труп в водоем приятели не успели – приехала полиция.

Первым задержали горе-мужа. Он рассказал следователям, что убил Елену он случайно – она увидела в мобильном телефоне супруга переписку с другой женщиной. Задержанный следом Вадим сообщил, что всему виной деньги.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений». Расследование продолжается, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Камчатскому краю.

Мужчинам грозит до 20 лет колонии.