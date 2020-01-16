2020-01-16T10:56:42+03:00
Происшествия

Пока смерть не разлучит вас: житель Камчатки позвал на помощь друга, чтобы задушить жену через десять дней после свадьбы

Мужа-душегуба заинтересовали деньги, которые супруга получила от продажи квартиры
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Жадный Игорь хотел тоже иметь у себя на счету крупную денежную суммуЖадный Игорь хотел тоже иметь у себя на счету крупную денежную суммуФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Подробности страшного преступления, которое произошло в камчатском городе Вилючинск, раскрыли следователи. Напомним, что в конце прошлого года двое мужчин пытались избавиться от тела женщины. Оказалось, что убитая - 27-летняя Елена (все имена изменены – прим. ред.), которую задушил супруг Игорь после десяти дней супружеской жизни.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ЖАДНОСТЬ

Днем 7 декабря Елена и 37-летний Игорь в ЗАГСе поклялись быть друг с другом и в горе, и в радости, только лишь смерть могла разрушить этот, казалось на первый взгляд, прочный союз. Ко всему прочему девушка продала обычную квартиру в Петропавловске-Камчатском, за которую выручила больше одного миллиона рублей, точную сумму сейчас устанавливают следователи.

Жадный Игорь хотел тоже иметь у себя на счету крупную денежную сумму, поэтому решил пойти на страшный шаг – убить свою супругу. 17 декабря Елена сняла 1,1 миллиона рублей со счета, тогда-то муж и решил воплотить в жизнь свой леденящий кровь план. Для его реализации Игорю нужен был помощник. На «дело» мужчина позвал своего знакомого Вадима.

План был прост: Игорь отвлекает жену, а Вадим подкрадывается сзади и душит. Так и поступили. Крадущийся Вадим накинул на шею Елены брючный ремень, но тот в процессе порвался. Тогда мужчина схватил кабель от сварочного аппарата и завершил исполнение страшного плана. Часть денег кровавые приятели забрали, поделили и стали думать, что делать с телом.

В КОЛОНИЮ НЕ ХОЧЕТСЯ

Ответ пришел через четыре дня: от трупа жены надо избавляться. 21 декабря Игорь и Вадим упаковали тело Елены в сумку-баул, которую на автомобиле вывезли к озеру «Вилюй». В самый неподходящий для мужчин момент их заметил прохожий. Скинуть труп в водоем приятели не успели – приехала полиция.

Первым задержали горе-мужа. Он рассказал следователям, что убил Елену он случайно – она увидела в мобильном телефоне супруга переписку с другой женщиной. Задержанный следом Вадим сообщил, что всему виной деньги.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений». Расследование продолжается, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Камчатскому краю.

Мужчинам грозит до 20 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Как спасти себя и своего ребенка от смертельной пневмонии в Приморье
Мужчина из Владивостока, одетый в куртку с леопардовым принтом, пропал в последний день года
«Успели потушить»: в Артеме загорелась обшивка на строящемся торговом центре
Приморочка отказывалась гасить кредит и едва не потеряла автомобиль
Пришлось таранить машины: массовое ДТП спровоцировал микроавтобус во Владивостоке
Восьмой очаг вируса африканской чумы выявили в Приморье
Не только маткапитал порадовал: Приморье истратит на 40% больше денег, поддерживая молодые семьи
Во Владивостоке энергетики встретились с полуфиналистами конкурса «Лидеры России»
Прибыло 16 спасателей: во Владивостоке произошло возгорание в жилом доме
Не только трубы прочищали: два сантехника на полмиллиона ограбили пожилых людей в Приморье
В здании приморской школы, где в трещинах помещаются ладони, позже проведут косметический ремонт
Нерадивая мать из Приморья заметила, что ее дочери нет дома, спустя два дня
Разносчик рекламы во Владивостоке зашел в подъезд, положил листовки и пописал
Синоптики рассказали о погоде в ближайшие сутки в Приморье
Крушение светофоров во Владивостоке засняли видеокамеры
Алкоголь как двигатель взяток: экс-чиновница администрации Приморья 25 раз получила мзду от бизнесменов
Мальчик на тюбинге получил серьезную травму головы в Приморье
Следователи проводят проверку после смерти школьницы от пневмонии во Владивостоке
Катки, соцсети и селфи на «Арбате»: как приморцы провели новогодние каникулы
Это страшная болезнь: пенсионер из Приморья не помнит, где он живет
«Он шел посреди дороги»: на федеральной трассе насмерть сбили пенсионера из Владивостока
Гениталии в «заброшках» показывал детям взрослый бестыдник во Владивостоке
Выживший: неизвестный гражданин выпал из окна и приземлился на машину во Владивостоке