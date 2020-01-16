Женская шахматная корона: Горячкина и Вэнцьзюнь сыграли первую партию во Владивостоке вничью

Во Владивостоке завершилась первая партия второй части первенства мира по шахматам среди женщин между двукратной чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэнцьзюнь и претенденткой на титул россиянкой Александрой Горячкиной. Игра длилась около пяти часов и завершилась ничейным результатом. Таким образом счет в матче на данный момент 3,5 - 3,5.

В темном Синем зале

Владивосток впервые принимает шахматное событие такого масштаба. До этого девушки сыграли шесть партий в Шанхае. Четыре из них закончились ничьей, в двух зрители увидели победу – сначала китаянки, затем Горячкина взяла реванш. Во Владивосток спортсменки приехали с равным счетом, так что судьба короны решиться именно тут, если после 12 партий счет будет по-прежнему равным, 24 января будет сыгран тай-брейк.

Седьмую партию, которая состоялась сегодня, 15 января, в кампусе ДВФУ на Русском острове, начинала китаянка, которая играла белыми фигурами. Игра проходила в Синем зале на 980 мест, однако зрители находились в зале лишь первые 15 минут от силы. По сути, игра была при пустых трибунах. Даром что организаторы заставляли отгородить спортсменок от зала специальным стеклом.

Впрочем, пустых кресел спортсменки не заметили. Во-первых, были сильно сконцентрированы на игре. А во-вторых, Синий зал специально был погружен во тьму, свет присутствовал только на сцене, где играли девушки.

- Почему тогда нам не включили свет? Мы просили, - возмутилась позже Александра Горячкина, узнав про пустой зал.

Китаянка же сказала, что так фокусировалась на партии, что даже об этом не думала.

Спортсменки на официальной церемонии во ВладивостокеФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Заставили понервничать

Комментировал матч международный гроссмейстер, шахматный аналитик Сергей Шипов. По его словам, из дебюта Саша вышла в равенстве, но доигралась в итоге до неприятного состояния, где пришлось терпеть. Но Александра дотерпела.

Концовка партии действительно заставила понервничать. Правда, Александра считается мастером по ладейным окончаниям – именно с такими фигурами в итоге остались спортсменки. Но против нее играла не менее мастеровитая спортсменка. В итоге девушки пожали друг другу руки.

- У белых было небольшое преимущество, но его не хватило, чтобы превратить в победу, - прокомментировала концовку партии Цзюй Вэнцьзюнь.

Горячкина и Вэнцьзюнь прилетели во Владивосток из Шанхая, где завершили первую часть матча с равным счетом 3 - 3Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Владивосток оценили по-разному

После матча девушки дали небольшую пресс-конференцию. Рассказали про акклиматизацию после теплого Шанхая, где несколько дней назад проходила первая часть матча.

- Подготовилась заранее, взяла две куртки. Да и после Салехарда это весенняя погода, - пошутила Александра, прожившая долгое время в Ямало-Ненецком автономном округе.

- Я думала, будет намного хуже. Так что все в порядке, - добавила Цзюй.

Причем обстановку во Владивостоке девушки оценили по-разному. Китаянка сказала, что ей нравится и в Шанхае, и во Владивостоке, и нет никакой разницы. Российская спортсменка настроена иначе.

- Мне достаточно непривычно. Потому что только я привыкла к Шанхаю, как тут совершенно другая обстановка. Дальше посмотрим, - сказала Александра.

Журналистов и зрителей интересовало, как девушки проводят свободное время.

- Свободного времени нет, - сказала Александра и заверила уверила, что после игры пойдет в гостиницу разбирать свою игру.

Китаянка же надеется, что свободное время у нее еще будет. Тем более, что друзья и команда здесь, во Владивостоке.

Быть ли русской королеве?

Несмотря на кажущуюся легкость происходящего, серьезнее этого события в шахматном мире нет ничего. Это 60 лет назад СССР доминировал на мировых шахматных полях, а в любом парке можно было увидеть игроков. Сейчас все немного иначе. Россиянки не выигрывали мировые чемпионаты с 2008 года (последней нашей чемпионкой на данный момент является Александра Костенюк). Наши шахматисты-мужины пока тоже только штурмуют «шахматный Олимп»: но с 2013 года норвежца Магнуса Карлсена так никто не одолел, хотя Сергей Карякин в 2016-м дошел аж до тай-брейка.

Надежды на Горячкину большие. Она в 2019 году выиграла турнир претендентов. По состоянию на январь 2020 года находится на 4 месте в мировом женском рейтинге FIDE, буквально пару очков уступая Хампи Конеру из Индии, а также Цзюй Вэнцьзюнь и Хоу Ифань из Китая. Причем до Ифань всем преследовательницам еще далеко — четырехкратная чемпионка мира на 80 очков впереди второго места (2664 очков) и близка к званию супергроссмейстера, которое вообще из женщин принадлежало только венгерке Юдит Полгар, преодолевшей порог в 2700 баллов 15 лет назад. Но рейтинги рейтингами — они строятся на сравнении вероятного предсказанного результата игрока с реальным. А в боевых условиях и Давид может победить Голиафа.

Другое дело, что матч «Цзюй Вэнцьзюнь — Александра Горячкина» - это даже не битва Давида и Голиафа. Эксперты сходятся во мнении, что силы равны. Это показывают и текущие результаты: за девушками по итогам шести партий по одной победе и четыре ничьих. Возможно, нашей спортсменке молодость как раз будет на руку: все-таки выносливость на финише очень важна. К 11-12 партии обе устанут — так что все решит энергия. Китайская сторона понимает, что риск очень велик: спортсменки даже играют за зеркальным стеклом, которое отделяет их от зрительного зала и позволяет не отвлекаться вообще ни на что.

Досье «КП»:

Александра Горячкина. 21 год. Родилась в Орске, живет в Салехарде. Начинала играть под руководством отца, Юрия Горячкина. В 2008 и 2013 годах выигрывала чемпионаты мира в своих возрастных категориях (до 10 лет и до 14 лет). В 13 лет стала самым молодым международным госсмейстером среди женщин после Хоу Ифань. В 2017 году становилась чемпионкой мира и Европы в командном составе. Двухкратная чемпионка России. Многократная победительница совревнований разных уровней. В 2019 году досрочно выиграла Турнир претендентов, получив право на титульный матч с Вэнцьзюнь.

Россия болеет за Горячкину, ведь россиянки не выигрывали мировые чемпионаты с 2008 годаФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Цзюй Вэнцьзюнь. 28 лет. Родилась в Шанхае. В 13 лет заняла второе место в чемпионате Азии, затем выиграла чемпионат Китая. В 2012 году проиграла чемпионат мира украинке Анне Ушениной. В 2017 году стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. В мае 2018 года обыграла соотечественницу Тань Чжунъи на чемпионате мира по классическим шахматам. В 18 лет стала гроссмейстером среди женщин. В 2009 и 2011 годах победила в командном чемпионате мира, в 2016 и 2018 годах — на Всемирной шахматной Олимпиаде. В ноябре 2018 года на тай-брейке (13 партия) на чемпионате мира обыграла россиянку Екатерину Лагно.

Цзюй Вэнцьзюнь намерена отстоять свой титул, но соперник у нее практически равныйФото: Татьяна МЕЕЛЬ

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После ничьей в Шанхае россиянка Горячкина и китаянка Вэнцьзюнь за стеклом выяснят, кто из них королева.

Расписание проведения матча первенства мира по шахматам:

Все игры матча за звание чемпионки мира будут проходить в кампусе ДВФУ на о. Русский – корпус В, Синий зал.

17 января в 15:30 – начало 8-й партии;

18 января - выходной;

19 января в 15:30 – начало 9-й партии;

20 января в 15:30 – начало 10-й партии;

21 января - выходной;

22 января в 15:30 – начало 11-й партии;

23 января в 15:30 – начало 12-й партии;

24 января в 15:30 – в случае необходимости тай-брейк

24 января – церемония награждения (место проведения, кампус ДВФУ, аудитория и время будут сообщены дополнительно)

Онлайн-трансляция турнира будет проходить на официальном сайте турнира и сайте Федерации шахмат России.

Добраться до кампуса можно бесплатно на специальных брендированных автобусах с центральной площади Владивостока. Вход на игры свободный — по удостоверению личности.