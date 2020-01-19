Купанием в проруби отметили приморцы праздник Крещения

В ночь с 18 на 19 января жители Приморья отметили большой православный праздник Крещения Господня. Места для массовых купаний граждан традиционно были подготовлены спасателями, с представителями администраций и Митрополии заранее. Здесь для горожан развернулись специальные пункты обогрева, где они могут спокойно переодеться и выпить горячего чаю, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Горожан не пугала минусовая температура. Фото: Вадим Попов

Так, например, одним из излюбленным мест верующих Владивостока является прорубь на пляже «Юбилейный» в районе набережной Спортивной гавани. Здесь всегда много желающих совершить Крещенский обряд. Некоторые приезжают целыми семьями и даже берут с собой детей. Однако ни спасатели, ни медики не рекомендуют приморца окунать в прорубь детей, так как это может пагубно сказаться на их здоровье.

Крещение считается одним из самых ключевых праздников у православных. Фото: Вадим Попов

Как рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю, всего в регионе было организовано 28 мест для массовых купаний. Везде дежурят спасатели, сотрудники полиции и медики.

Крещенские купания проходят под чутким надзором спасателей, полиции и медиков. Фото: Вадим Попов

«Не стоит заходить в купель в состоянии алкогольного опьянения или при наличии каких-либо проблем со здоровьем, это может привести к печальным последствиям. Также чтобы лед не провалился под тяжестью на него не следует выходить группой по несколько человек», - обращает внимание жителей и гостей края руководитель Государственной инспекции по маломерным судам Приморья.

В проруби граждане проводят всего несколько минут Фото: Вадим Попов

Окунуться все желающие смогут в течение всего дня - 19 января.

После купания все желающие могут выпить горячего чаю. Фото: Вадим Попов

Списки оборудованных мест:

1. г. Владивосток, санаторий «Океан», ул. Санаторная 21;

2. г. Владивосток, посёлок Подножъе, Бухта «Новик»;

3. г. Владивосток, яхт-клуб «Тихий Океан»», ул. Батарейная 3;

4. г. Дальнегорск, ул. Набережная 15;

5. с. Чугуевка, ул. Луговая 6;

6. г. Спасск-Дальний, озеро Петросянцево, западная окраина;

7. г. Арсеньев, река Арсеньевка у Кониловского моста;

8. Тернейский муниципальный район, посёлок городского типа Терней, река Падь Устьюговка, 05 км. Вверх по течению от устья;

9. Тернейский муниципальный район, посёлок городского типа Пластун, территория церкви;

10. Шкотовский муниципальный район, Церковь посёлок Шкотово, пластиковый бассейн;

11. Церковь г. Большой Камень, пластиковый бассейн;

12. Церковь ЗАТО Фокино, пластиковый бассейн;

13. г. Дальнереченск, река Большая Уссурка, район прибрежной полосы ул. Береговая;

14. Яковлевский муниципальный район, река Арсеньевка (Покровский мост) автодорога «Яковлевка-Покровка»;

15. Уссурийский городской округ посёлок Радужный, бухта Южная;

16. Уссурийский городской округ село Борисовка, база отдыха «Благодать»;

17. Хасанский муниципальный район. База отдыха «Тёплое море»;

18. г. Артём, посёлок Заводской, ул. Московская,8;

19. Партизанский муниципальный район, село Екатериновка, река Партизанская;

20. Ханкайский муниципальный район, село Астраханка ул. Решетникова 111 А, база отдыха «Пионер»;

21. Ханкайский муниципальный район, село Астраханка ул. Набережная 12;

22. Хорольский муниципальный район. Поповское водохранилище село Поповка;

23. Хорольский муниципальный район, Благодатненское водохранилище село Благодатное;

24. Лесозаводский городской округ, река Уссури, правый берег напротив базы ГИМС;

25. Кировский муниципальный район, посёлок городского типа Кировский, река Уссури, левый берег в районе райбольницы;

26. Кировский муниципальный район, посёлок Горные ключи, река Уссури, левый берег, протока в районе Святотроицкого монастыря;

27. Надеждинский городской округ, посёлок Соловей ключ;

28. Кавалеровский муниципальный район, река Кавалеровка.

Не все отваживаются искупаться, многие просто снимают своих знакомых на телефон. Фото: Вадим Попов

Некоторые не расставались со своим телефоном даже в проруби. Фото: Вадим Попов

Не изменил своим традициям и экс-мэр Владивостока Владимир Николаев. Фото: Вадим Попов

Возле всех прорубей организованы пункты обогрева. Фото: Вадим Попов

Считается, что искупавшись в ледяном проруби, человек смывает с себя все грехи. Фото: Вадим Попов