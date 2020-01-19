2020-01-19T09:07:58+03:00
Общество

Похолодание и сильный ветер ожидаются в Приморье на следующей неделе

Синоптики также отмечают, что есть вероятность осадков
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Новая неделя выдастся в Приморье ветреной и холоднойНовая неделя выдастся в Приморье ветреной и холоднойФото: pixabay.com
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На следующей неделе в Приморье ожидается сильный ветер и незначительное похолодание. Синоптики также отмечают, что в среду, 22 января, местами возможен снег. Температурный фон будет колебаться от 0 до -12 градусов, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Примпогоду.

Так, по словам специалистов, в начале следующей неделе осадки в Приморье прекратятся, однако значительно усилится ветер. В ночные часы температура воздуха составит -13...-20 градусов, в горных районах до -26 градусов. На побережье -7...-12 градусов. Днем воздух прогреется до 0...-6 градусов, на северо-востоке до -7...-12 градусов.

. В середине недели погода вновь изменится. Из-за очередных фронтальных разделов, которые подойдут к Приморью, в регионе местами пройдет снег. При этом температурный фон станет выше, правда, ненамного.

К концу недели на погоду в крае начнет влиять отрог усиливающегося сибирского антициклона, что приведет к понижению температур.

Во Владивостоке, по прогнозам синоптиков, существенных осадков не ожидается. В начале температура воздуха составит: ночью -10...-13 градусов, днем -5...-8 градусов. Ветер северный сильный. К середине недели будет потепление на 2 — 4 градуса, а в конце недели жителей столицы ДФО вновь ожидает похолодание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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