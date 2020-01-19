2020-01-19T15:10:49+03:00
Спорт

Третья партия первенства мира по шахматам во Владивостоке закончилась победой Венцзюнь

Сейчас счет спортсменок сравнялся до 4,5 очков
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Спортсменкам предстоит провести еще три встречи. Фото: Александр Сафронов, правительство Приморского краяСпортсменкам предстоит провести еще три встречи. Фото: Александр Сафронов, правительство Приморского края
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Россиянка Александра Горячкина уступила своей сопернице двукратной чемпионке мира китаянке Цзюй Вэнцьзюнь в девятой партии первенства мира 2020 года. На этот раз матч составил 62 хода, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Третья встреча шахматисток во Владивостоке сегодня,19 января, осталась за китаянкой. Игра была довольно напряженной. Сначала Цзюй Вэнцьзюнь начала слишком резко действовать на ферземом фланге, что привело к ошибке, после чего ошибку совершила и Александра Горячкина. Такой расклад сыграл на руку китаянке - шахматистка получила лучший эндшпиль и на 62 ходу игры одержала победу. Сейчас счет спортсменок сравнялся и составляет по 4,5 очка.

Напомним, первая часть первенства проходила в Шанхае, ее спортсменки провели ровно. Из шести партий четыре закончились ничейным результатом. Один раз китаянка взяла верх и вышла вперед, но россиянке удалось отыграться уже в следующей игре. Таким образом во Владивосток девушки приехали с равным счетом. Первая игра во Владивостоке закончилась для них ничьей, а вот вторая встреча осталась за россиянкой.

Всего девушкам предстоит провести 12 встреч. Победительницей объявят спортсменку, набравшую 6,5 очков. Если же у шахматисток будет равный счет, им предстоит сыграть тай-брейк - укороченную партию, которая позволит выявить победителя. Встреча, в случае необходимости, состоится 24 января. В этот же день пройдет церемония закрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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