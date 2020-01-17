Горячкина выиграла у Венцзюнь восьмую партию на первенстве мира по шахматам во Владивостоке

Вторая партия первенства мира по шахматам среди женщин 2020 года на российской земле между двукратной чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэнцьзюнь и претенденткой на титул россиянкой Александрой Горячкиной завершилась победой российской спортсменки. Игра во Владивостоке 17 января длилась чуть более 4 часов.

Таким образом счет в матче после восьми партий на данный момент 4,5 - 3,5 в пользу Горячкиной.

Напомним, первая часть первенства проходила в Шанхае, ее спортсменки провели ровно. Из шести партий четыре закончились ничейным результатом. Один раз китаянка взяла верх и вышла вперед, но россиянке удалось отыграться уже в следующей игре. Таким образом во Владивосток девушки приехали с равным счетом.

Первая партия на российской земле завершилась 16 января тоже ничьей. Но сегодня Горячкина играла белыми фигурами, смогла заработать преимущество и довести игру до победы.

Игра в кампусе ДВФУ на Русском острове снова проходила без зрителей. Хотя ранее посмотреть за столь масштабным событием приглашали всех желающих. Однако по ходу турнира принято решение проводить игры при пустых трибунах. По всей видимости, организаторы опасаются, что зрители могут помешать спортсменкам или повлиять на игру подсказками.

Всего будет сыграно 12 партий. Если понадобится, то 24 января будет тай-брейк.

Досье «КП»:

Александра Горячкина. 21 год. Родилась в Орске, живет в Салехарде. Начинала играть под руководством отца, Юрия Горячкина. В 2008 и 2013 годах выигрывала чемпионаты мира в своих возрастных категориях (до 10 лет и до 14 лет). В 13 лет стала самым молодым международным госсмейстером среди женщин после Хоу Ифань. В 2017 году становилась чемпионкой мира и Европы в командном составе. Двухкратная чемпионка России. Многократная победительница совревнований разных уровней. В 2019 году досрочно выиграла Турнир претендентов, получив право на титульный матч с Вэнцьзюнь.

Цзюй Вэнцьзюнь. 28 лет. Родилась в Шанхае. В 13 лет заняла второе место в чемпионате Азии, затем выиграла чемпионат Китая. В 2012 году проиграла чемпионат мира украинке Анне Ушениной. В 2017 году стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. В мае 2018 года обыграла соотечественницу Тань Чжунъи на чемпионате мира по классическим шахматам. В 18 лет стала гроссмейстером среди женщин. В 2009 и 2011 годах победила в командном чемпионате мира, в 2016 и 2018 годах — на Всемирной шахматной Олимпиаде. В ноябре 2018 года на тай-брейке (13 партия) на чемпионате мира обыграла россиянку Екатерину Лагно.

Расписание проведения матча первенства мира по шахматам:

Все игры матча за звание чемпионки мира будут проходить в кампусе ДВФУ на о. Русский – корпус В, Синий зал.

18 января - выходной;

19 января в 15:30 – начало 9-й партии;

20 января в 15:30 – начало 10-й партии;

21 января - выходной;

22 января в 15:30 – начало 11-й партии;

23 января в 15:30 – начало 12-й партии;

24 января в 15:30 – в случае необходимости тай-брейк

24 января – церемония награждения (место проведения, кампус ДВФУ, аудитория и время будут сообщены дополнительно)

Онлайн-трансляция турнира будет проходить на официальном сайте турнира и сайте Федерации шахмат России.