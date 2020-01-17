Корюшка – это по любви: гастрономический фестиваль с размахом стартовал во Владивостоке

Фестиваль корюшки, который уже стал доброй традицией, стартовал во Владивостоке. Отведать традиционные лакомства в авторском исполнении в этом году можно в популярных кафе и ресторанах города, их больше 20-ти. Помимо привычной «жарёхи» гостей ждут гастрономические изыски, главным составляющим которых естественно будет корюшка. В темпуре и под соусом, в качестве закуски или основного блюда, организаторы обещают, что каждый найдет себе угощение по вкусу, главное не пропустить дни фестиваля. Неподдельный интерес к дальневосточной рыбе проявляют иностранные туристы, поэтому из-за наплыва посетителей некоторые блюда в заведениях могут попасть в стоп-лист.

С установлением льда в акватории Приморья и возможностью зимней рыбалки, во Владивостоке начался гастрономический фестиваль корюшки. Мероприятие можно найти в социальных сетях под хештегом #корюшкаэтополюбви. Бртучи, супы, салаты и корбургеры – полет фантазии местных поваров заставит удивиться даже скептически настроенных клиентов. При этом для участников фестиваля установлена единая цена – 100 граммов жареной корюшки за 100 рублей.

Необычная подача и исполнение блюд из корюшкиФото: Милана СОКОЛ

Корреспондент «КП-Владивосток» не стал упускать возможность отведать местный деликатес и пообщаться с организаторами фестиваля. Шеф-повар ресторана Billy"s Pub Александр Гаркушенко приготовил для гостей жареную корюшку, рыбку в темперу с овощами и корюшку под шубой. Закуску не стоит путать с традиционной селедкой под шубой, которую чаще всего готовят на Новый год. Но шеф признается, что действительно решил таким образом продлить праздничную атмосферу, пусть и в середине января.

Метр кухни также поделился своим секретом приготовления традиционной «жарёхи».

– Никогда не жарю рыбу по одной, так она сильно пропитывается маслом. Поэтому выкладываю корюшку, присыпанную мукой на холодную сковороду веером. Только, когда емкость прогревается, добавляю растительное масло, а в хвостики кладу немного сливочного, – отметил Александр.

Александр Гаркушенко, Татьяна Заречнева и Алина КовальчукФото: Милана СОКОЛ

– Корюшка – это по любви и от всего сердца, – уверена организатор и идейный вдохновитель фестиваля Татьяна Заречнева. Команда Pacific Russia Food уже не первый год проводит мероприятия, призванные привить жителям региона любовь к традиционным дарам Дальнего Востока, при этом открывая их новые варианты исполнения. Гастрономические фестивали (мидий, гребешка, наваги и прочие) становятся визитной карточкой региона, привлекая туристов не только из России, но и иностранцев. Кстати о них, организаторы уверяют, что зарубежные гости распробовали нашу рыбу, поэтому скупают ее тоннами. Речь идет о соседях из Поднебесной. Пришлась подледная рыбешка по вкусу и корейским туристам. Блюда из морского деликатеса сегодня оказались настолько популярны среди азиатов, что временно попали в стоп-лист одного кафе-участника фестиваля.

– Фестиваль только начался, и мы пока присматриваемся к размеру поставок корюшки. Сегодня утром нам привезли рыбы в три раза больше обычного, но за утро и обед ее всю съели. Даже не ожидали такого аншлага. Теперь точно знаем, что нужно «наловить» корюшки больше. Кстати, ушица и «жарёха» уже появились. Приглашаем клиентов отведать, – поделилась маркетолог кафе «Ложки-Плюшки».

По мнению шеф-поваров, корюшка – деликатес, который не доступен многим в России и в мире, именно поэтому дальневосточная рыба пользуется таким спросом. В этом году главное ингредиент блюд фестиваля пришлось закупать в разных регионах Дальнего Востока.

Символы фестиваля специально сшили на заказ.Фото: Милана СОКОЛ

– Заготавливали местную корюшку, хабаровскую и сахалинскую. Причина в том, что в этом году в Приморье под лед зашла в основном навага, которая обычно появляется лишь в феврале. Например, в бухте Воевода можно в день поймать около 100 килограмм наваги и всего 2 килограмма корюшки. Ученые считают, что подобное поведение рыбы связано с изменениями в Мировом океане, – рассказала Татьяна Заречнева.

Несмотря на отсутствие больших уловов в Приморье, организаторы наладили поставки с других регионов Дальнего Востока, поэтому угрозы срыва фестиваля нет. Следить за новостями и узнать список участников можно на официальном сайте и в Instagram аккаунтах @koryushka.fest и @pacificrussiafoodie.

В следующем году организаторы планируют расширить тематику фестиваля, посвятив его зимней рыбе. Таким образом у гостей появится возможность отведать не только корюшку, но и навагу.

Команда Pacific Russia FoodФото: Милана СОКОЛ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Корюшка по 100 рублей! Фестиваль зимней рыбы стартует в Приморье 16 января

Гастрономический фестиваль корюшки пройдет во Владивостоке и других городах Приморья с 16 по 26 января (подробнее…)