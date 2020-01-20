2020-01-20T13:47:14+03:00
Спорт

Проигранный эндшпиль: Горячкина уступила китаянке Цзюй Вэнцьзюнь в 10-й партии матча за шахматную корону мира

После десятой партии первенства мира 2020 года по шахматам среди женщин во Владивостоке счет 5,5 - 4,5 в пользу двукратной чемпионки мира
Сергей БАЛАНОВ
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Александра Горячкина и Цзюй Вэнцьзюнь сражаются за титул чемпионки мира по шахматам во Владивостоке. Фото: Александр Сафронов, пресс-служба правительства Приморского краяАлександра Горячкина и Цзюй Вэнцьзюнь сражаются за титул чемпионки мира по шахматам во Владивостоке. Фото: Александр Сафронов, пресс-служба правительства Приморского края
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Во Владивостоке завершилась десятая партия матча первенства мира 2020 года по шахматам среди женщин, на котором сошлись двукратная чемпионка мира китаянка Цзюй Вэнцьзюнь и 21-летняя российская претендентка на титул Александра Горячкина. На этот раз победу праздновала китаянка, счет после десяти партий 5,5 - 4,5 в пользу чемпионки мира.

Игра 20 января во Владивостоке длилась около пяти часов. Напомним, первые шесть партий спортсменки сыграли в Шанхае. На китайской земле было зафиксировано четыре ничьи, по разу спортсменки праздновали победу - в четвертой партии вперед вышла китаянка, а уже в следующей россиянка восстановила статус-кво.

На российской земле в первой же игре 16 января была снова зафиксирована ничья, но уже на следующий день Горячкина, играя белыми фигурами, довела партию до победы и вышла вперед. Теперь уже китаянке пришлось догонять, впрочем, что она успешно и сделала. В воскресенье Цзюй Вэнцьзюнь одержала победу и сравнялась с соперницей по очкам, а сегодня, в понедельник, одержала вторую победу подряд и вырвалась вперед.

Общий счет после 10 партий 5,5 на 4,5 в пользу китаянки. Это означает, что для сохранения титула в оставшихся двух партиях ей достаточно заработать в сумме одно очко.

Сегодняшнее поражение Горячкиной можно назвать крайне обидным. Ведь до конца партии спортсменки сохраняли равенство сил в расстановке на доске. А Александра, несмотря на свой возраст (21 год, она на семь лет младше своей нынешней соперницы), считается королевой эндшпилей, спортсменкой, способной хладнокровно играть в концовках игр. Однако сегодня хладнокровия не хватило.

- Видимо, после вчерашнего поражения Александре не хватило времени восстановиться, - высказался после игры гроссмейстер Сергей Шипов, комментировавший эту игру.

Впереди у девушек выходной день, 11 и 12 партии будут сыграны 22 и 23 января. Если потребуется, то 24 февраля спортсменок ждет тай-брейк.

Напомним, россиянки не выигрывали мировые чемпионаты с 2008 года. Последней нашей чемпионкой на данный момент является Александра Костенюк. Наши шахматисты-мужчины пока тоже только штурмуют «шахматный Олимп»: но с 2013 года норвежца Магнуса Карлсена так никто не одолел, хотя Сергей Карякин в 2016-м дошел аж до тай-брейка.

Досье «КП»:

Александра Горячкина. 21 год. Родилась в Орске, живет в Салехарде. Начинала играть под руководством отца, Юрия Горячкина. В 2008 и 2013 годах выигрывала чемпионаты мира в своих возрастных категориях (до 10 лет и до 14 лет). В 13 лет стала самым молодым международным госсмейстером среди женщин после Хоу Ифань. В 2017 году становилась чемпионкой мира и Европы в командном составе. Двухкратная чемпионка России. Многократная победительница совревнований разных уровней. В 2019 году досрочно выиграла Турнир претендентов, получив право на титульный матч с Вэнцьзюнь.

Цзюй Вэнцьзюнь. 28 лет. Родилась в Шанхае. В 13 лет заняла второе место в чемпионате Азии, затем выиграла чемпионат Китая. В 2012 году проиграла чемпионат мира украинке Анне Ушениной. В 2017 году стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. В мае 2018 года обыграла соотечественницу Тань Чжунъи на чемпионате мира по классическим шахматам. В 18 лет стала гроссмейстером среди женщин. В 2009 и 2011 годах победила в командном чемпионате мира, в 2016 и 2018 годах — на Всемирной шахматной Олимпиаде. В ноябре 2018 года на тай-брейке (13 партия) на чемпионате мира обыграла россиянку Екатерину Лагно.

Расписание игр:

21 января - выходной;

22 января в 15:30 – начало 11-й партии;

23 января в 15:30 – начало 12-й партии;

24 января в 15:30 – в случае необходимости тай-брейк

24 января – церемония награждения (место проведения, кампус ДВФУ, аудитория и время будут сообщены дополнительно)

Онлайн-трансляция турнира будет проходить на официальном сайте турнира и сайте Федерации шахмат России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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