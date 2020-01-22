Отрезанные от мира: около 200 рыбаков из Сахалина дрейфуют на льдине в открытом море
Сегодня, 22 января, на Сахалине около 200 рыбаков оказались отрезаны от берега на отколотой льдине. ЧП произошло примерно в 12:00 по местному времени (04:00 мск). Для спасения рыбаков-любителей к месту происшествия выдвинулось 14 сотрудников МЧС со спецтехникой.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Сахалинской области, льдина с рыбаками откололась в районе мыса Свободный.
- Сегодня в 12:00 (04:00 мск) поступила информация о том, что в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова произошел отрыв льда. В результате отрезанными от берега оказались около трехсот рыбаков, - говорится в сообщении пресс-службы.
18 сотрудников МЧС выдвинулись к месту происшествия. У спасательного отряда имеются четыре лодки, три снегохода и судно на воздушной подушке "Хивус". Всего в арсенале спасателей 14 единиц техники.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств, к месту спасательной операции готов вылететь вертолет Ми-8 МЧС России.
Это далеко не первый случай, когда рыбаки оказываются в плену на отколовшейся льдине. Как правило во всех подобных случаях на помощь горе-рыбакам приходят спасатели МЧС. В этот раз некоторые рыбаки, почуяв неладное, решились на экстремальный шаг и побежали в сторону берега, перепрыгивая с одной ледяной глыбы на другую.
Очевидцы ЧП сняли на видео, на котором видно, как рыбаки перепрыгивают с отколовшейся льдины на другую, что поближе к берегу, чтобы спастись от неминуемой угрозы.
Рыбаков на Сахалине оторвало от берега на льдине.
Обновление
По уточненной информации на льдине находилось около 200 рыбаков. На данный момент спасатели МЧС уже эвакуировали 98 рыбаков с оторвавшейся льдины. По информации ГУ МЧС России по Сахалинской области на льдине остаются около 90 человек. Спасательная операция продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU