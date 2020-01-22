Отрезанные от мира: около 200 рыбаков из Сахалина дрейфуют на льдине в открытом море

Сегодня, 22 января, на Сахалине около 200 рыбаков оказались отрезаны от берега на отколотой льдине. ЧП произошло примерно в 12:00 по местному времени (04:00 мск). Для спасения рыбаков-любителей к месту происшествия выдвинулось 14 сотрудников МЧС со спецтехникой.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Сахалинской области, льдина с рыбаками откололась в районе мыса Свободный.

sakhalin_chp На Сахалине 300 рыбаков оказались на льдине оторванной от берега

- Сегодня в 12:00 (04:00 мск) поступила информация о том, что в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова произошел отрыв льда. В результате отрезанными от берега оказались около трехсот рыбаков, - говорится в сообщении пресс-службы.

18 сотрудников МЧС выдвинулись к месту происшествия. У спасательного отряда имеются четыре лодки, три снегохода и судно на воздушной подушке "Хивус". Всего в арсенале спасателей 14 единиц техники.

ohota_rybalka_sakhalin МЧС уже организовало спасательную операцию

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств, к месту спасательной операции готов вылететь вертолет Ми-8 МЧС России.

Это далеко не первый случай, когда рыбаки оказываются в плену на отколовшейся льдине. Как правило во всех подобных случаях на помощь горе-рыбакам приходят спасатели МЧС. В этот раз некоторые рыбаки, почуяв неладное, решились на экстремальный шаг и побежали в сторону берега, перепрыгивая с одной ледяной глыбы на другую.

fishing_island_sakhalin Очевидцы выкладывают в сеть видео с сахалинскими рыбаками, которых на льдине оторвало от берега

Очевидцы ЧП сняли на видео, на котором видно, как рыбаки перепрыгивают с отколовшейся льдины на другую, что поближе к берегу, чтобы спастись от неминуемой угрозы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/756075" frameborder="0"></iframe> Рыбаков на Сахалине оторвало от берега на льдине.

Обновление

По уточненной информации на льдине находилось около 200 рыбаков. На данный момент спасатели МЧС уже эвакуировали 98 рыбаков с оторвавшейся льдины. По информации ГУ МЧС России по Сахалинской области на льдине остаются около 90 человек. Спасательная операция продолжается.