2020-01-23T08:21:35+03:00
Происшествия

Источник рассказал, зачем ОМОН наведался в здание «Приморского кондитера» во Владивостоке

Как утверждают источники, в стенах крупного холдинга прошла выемка финансовой документации
Милана СОКОЛ
Поделиться:
В офисе крупнейшего производителя кондитерских изделий прошли обыскиВ офисе крупнейшего производителя кондитерских изделий прошли обыскиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В здание одного из старейших предприятий Приморского края по производству кондитерских изделий нагрянули силовики. По информации собственного источника «КП» в силовых структурах, в здании «Приморского кондитера» на Алеутской 22 января прошла выемка финансовой документации. О возбуждении уголовного дела речи пока не идет.

Официально разъяснять ситуацию с обысками представители силовых ведомств не спешат.

– Мы не будем рассказывать о следственных действиях. Мы просто осуществляем какую-то силовую поддержку и не комментируем ситуацию, – прокомментировала участие ОМОНа официальный представитель Росгвардии Приморского края.

По данным источника «КП», силовиков интересовала деятельность ООО «Сфера менеджмент», компании, учрежденной Аркадием Гордияном и Александром Беккером. Последний является генеральным директором ООО «Приморский кондитер».

ООО «Сфера менеджмент» зарегистрирована по ул. Нижнепортовая, основной вид деятельности - управление холдинг-компаниями. Согласно открытым источникам, «Сфера менеджмент» осуществляет руководство «Приморским кондитером», а также другими крупными компаниями, такими как ООО ХАПК «ГринАгро» и АО Гормолокозавод «Артемовский».

Корреспонденту «КП-Владивосток» удалось связаться с работниками фабрики «Приморский кондитер». По словам персонала, производство работает в штатном режиме, никаких задержек нет.

«Приморский кондитер» – один из крупнейших производителей конфет, мармелада, зефира, пастилы и печенья на Дальнем Востоке. Визитной карточкой предприятия стало производство «Птичьего молока», разработанных Анной Чулковой в 1967 году. За разработку формулы специалист приморской компании получила различные награды, включая орден Ленина. В 2019 году удалось увеличить срок хранения знаменитых конфет, с помощью специальной заморозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я нашла богатых покупателей для дочки – отдавайте Ирочку»: Кукушка из Омска забрала у приемных родителей ребенка через 3 года
Опекуны утверждают: Инга Грушина придумала, как зарабатывать на детях. Старшую девочку тоже продала, а потом забрала из-за пособий [видео]
Новости 24
Власти Приморья ввели двойной карантинный контроль на границе с Китаем из-за коронавируса
«Крабовые разборки»: СК выяснили, кто 10 лет назад «заказал» бизнесмена из Владивостока
Понижение температур: синоптики рассказали какую погоду ждать в выходные в Приморье
Парковку рядом с крупным торговым центром во Владивостоке запретят
Некому работать: во Владивостоке ищут водителей на новые автобусы
Наглых расхитителей автозапчастей во Владивостоке засняла скрытая камера
Почти смог: зависший на косогоре джип, пришлось доставать тяжелой технике
Во Владивостоке своя атмосфера: слегка обнаженный мужчина на коньках удивил горожан
Беспредел, только задним ходом до трассы: шлагбаум во Владивостоке стал причиной раздора
Твердая пятерка: пробки начинают сковывать Владивосток
Два разбойника из Владивостока прикинулись покупателями голубей и забили молотком знакомого из-за «ювелирки» и наркотиков
Стало известно, какие книги предпочитают жители Приморья
Пять ранее незамеченных тигрят покрасовались перед фотоловушками в приморском заповеднике
Зиявудин Магомедов не намерен продавать долю в FESCO
Еще один очаг вируса африканской чумы зарегистрировали в Приморье
Полиция просит откликнуться свидетелей смертельного ДТП во Владивостоке
И в Приамурье, и на Сахалине: человек из команды Олега Кожемяко стал министром финансов Приморья