Источник рассказал, зачем ОМОН наведался в здание «Приморского кондитера» во Владивостоке

В здание одного из старейших предприятий Приморского края по производству кондитерских изделий нагрянули силовики. По информации собственного источника «КП» в силовых структурах, в здании «Приморского кондитера» на Алеутской 22 января прошла выемка финансовой документации. О возбуждении уголовного дела речи пока не идет.

Официально разъяснять ситуацию с обысками представители силовых ведомств не спешат.

– Мы не будем рассказывать о следственных действиях. Мы просто осуществляем какую-то силовую поддержку и не комментируем ситуацию, – прокомментировала участие ОМОНа официальный представитель Росгвардии Приморского края.

По данным источника «КП», силовиков интересовала деятельность ООО «Сфера менеджмент», компании, учрежденной Аркадием Гордияном и Александром Беккером. Последний является генеральным директором ООО «Приморский кондитер».

ООО «Сфера менеджмент» зарегистрирована по ул. Нижнепортовая, основной вид деятельности - управление холдинг-компаниями. Согласно открытым источникам, «Сфера менеджмент» осуществляет руководство «Приморским кондитером», а также другими крупными компаниями, такими как ООО ХАПК «ГринАгро» и АО Гормолокозавод «Артемовский».

Корреспонденту «КП-Владивосток» удалось связаться с работниками фабрики «Приморский кондитер». По словам персонала, производство работает в штатном режиме, никаких задержек нет.

«Приморский кондитер» – один из крупнейших производителей конфет, мармелада, зефира, пастилы и печенья на Дальнем Востоке. Визитной карточкой предприятия стало производство «Птичьего молока», разработанных Анной Чулковой в 1967 году. За разработку формулы специалист приморской компании получила различные награды, включая орден Ленина. В 2019 году удалось увеличить срок хранения знаменитых конфет, с помощью специальной заморозки.