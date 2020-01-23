На границе с Китаем в Приморье введен двойной термометрический контроль

Специалисты в Приморье усилили контроль за людьми, которые пребывают из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Напомним, что в соседнем Китае опасный вирус подхватили 571 человек, также инфицированные регистрируются в Таиланде, Японии и Южной Корее.

- Сотрудники Роспотребнадзора проверяют туристов, прибывших из Китая в Приморье, на всем транспорте. Специалисты вручную меряют у людей температуру с помощью тепловизоров. Затем аналогичную процедуру туристы проходит в общем потоке, минуя специальный стацонарный прибор. Кроме того, все пассажиры должны носить маски и перчатки, - рассказала «КП- Владивосток» Елена Аббасова, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Отметим, что в Приморье больных коронавриусной инфекцией не зафиксировано. Людей с признаками ОРВИ не найдено, случаев внебольничной пневмонии туристов, приехавших из Китая, не зафиксировано.

Напомним, что новый тип коронавируса получил название 2019-nCoV. Он передает от человека к человеку, вакцины от него нет. Период инкубации у болезни длится семь – 14 дней. Симптомы инфекции похожи на ОРВИ: температура, утомление, кашель с небольшим количеством мокроты (чаще сухой), ринорея, отек слизистой оболочки носа. На третий-седьмой день после начала развития болезни появляется затруднение дыхания. А дальше коронавирус может спровоцировать пневмонию и инвазивное поражение легких.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ?

Памятка от Всемирной организации здравоохранения:

- воздержаться от поездок в Китай, особенно в Ухань, где зафиксировано самое большое число инфицированных;

- мыть руки с водой и мылом или вытирать их салфетками с содержанием спирта;

- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком;

- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

- хорошо проваривать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом;

- при первых симптомах немедленно обратиться к врачу и сообщить о своей поездке в Китай или контакте с теми, кто недавно вернулся из Поднебесной.

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