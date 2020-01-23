Горячкина выиграла у Цзюй Веньцзюнь финальную партию чемпионата мира, судьба шахматной короны решится на тай-брейке

Российская шахматистка Александра Горячкина выиграла у двукратной чемпионки мира китаянки Цзюй Веньцзюнь 12-я партию матча первенства мира 2020 года по шахматам среди женщин, который проходит в эти дни во Владивостоке. Счет в матче снова стал равным - 6:6. Судьба короны решится 24 января на тай-брейке.

Перед этой партией на счету китаянки было на одну победу больше, так что ее устраивала и ничья. Александре же необходима была только победа. Сегодня она играла белыми фигурами.

- Я сегодня не была готова распрощаться с этим матчем, - призналась Александра Горячкина после игры, - так что увидимся завтра.

Китаянка призналась, что партия для нее была сложной.

- После хода белых Е4 я наделала ошибок, после этого стало все хуже и хуже и я не смогла вырваться, - прокомментировала игру Цзюй Веньцзюнь. Но при этом двукратная чемпионка добавила, что еще ничего не решено.

НУЖНА БЫЛА ТОЛЬКО ПОБЕДА

Матч состоял из двух частей, и первые шесть партий спортсменки сыграли в Шанхае. На китайской земле было зафиксировано четыре ничьи, по разу спортсменки праздновали победу - в четвертой партии вперед вышла китаянка, а уже в следующей россиянка восстановила статус-кво.

На российской земле в первой же игре 16 января была снова зафиксирована ничья, но уже на следующий день Горячкина, играя белыми фигурами, довела партию до победы и вышла вперед. Теперь уже китаянке пришлось догонять, впрочем, что она успешно и сделала. В воскресенье Цзюй Вэнцьзюнь одержала победу и сравнялась с соперницей по очкам, а в понедельник одержала вторую победу подряд и вырвалась вперед.

В оставшихся двух матчах китаянке для победы достаточно было набрать одно очко. 11-я партия закончилась ничейным результатом и оказалась самой короткой и скучной в матче. Но зато у российской спортсменки хватило времени как следует подготовиться к заключительной партии и спасти матч. Теперь спортсменок ждет тай-брейк, который и решит судьбу шахматной короны.

Тай-брейк начнется 24 января в 14.00. Онлайн-трансляция турнира будет проходить на официальном сайте турнира и сайте Федерации шахмат России.

Торжественная церемония награждения по итогам Матча за звание чемпиона мира по шахматам среди женщин в Дальневосточном федеральном университете запланирована на 19.00.

Напомним, россиянки не выигрывали мировые чемпионаты с 2008 года. Последней нашей чемпионкой на данный момент является Александра Костенюк. Наши шахматисты-мужчины пока тоже только штурмуют «шахматный Олимп»: но с 2013 года норвежца Магнуса Карлсена так никто не одолел, хотя Сергей Карякин в 2016-м дошел аж до тай-брейка.

Досье «КП»:

Александра Горячкина. 21 год. Родилась в Орске, живет в Салехарде. Начинала играть под руководством отца, Юрия Горячкина. В 2008 и 2013 годах выигрывала чемпионаты мира в своих возрастных категориях (до 10 лет и до 14 лет). В 13 лет стала самым молодым международным госсмейстером среди женщин после Хоу Ифань. В 2017 году становилась чемпионкой мира и Европы в командном составе. Двухкратная чемпионка России. Многократная победительница совревнований разных уровней. В 2019 году досрочно выиграла Турнир претендентов, получив право на титульный матч с Вэнцьзюнь.

Цзюй Вэнцьзюнь. 28 лет. Родилась в Шанхае. В 13 лет заняла второе место в чемпионате Азии, затем выиграла чемпионат Китая. В 2012 году проиграла чемпионат мира украинке Анне Ушениной. В 2017 году стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. В мае 2018 года обыграла соотечественницу Тань Чжунъи на чемпионате мира по классическим шахматам. В 18 лет стала гроссмейстером среди женщин. В 2009 и 2011 годах победила в командном чемпионате мира, в 2016 и 2018 годах — на Всемирной шахматной Олимпиаде. В ноябре 2018 года на тай-брейке (13 партия) на чемпионате мира обыграла россиянку Екатерину Лагно.