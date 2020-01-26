2020-01-26T05:38:35+03:00
Общество

Получила ожоги, но брата спасла. Леру Горобец наградили перед всей школой

Дом в Воздвиженке вспыхнул в Рождество, когда все взрослые уехали на кладбище
Сергей БАЛАНОВ
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Лера и Дениска после пожара. Фото из личного архива семьиЛера и Дениска после пожара. Фото из личного архива семьи
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«Комсомолка» уже рассказывала эту историю про отважную девочку Леру, которая не испугалась пожара и спасла свое младшего брата, закрывая его своим телом от огня.

Напоимним, пожар в частном доме села Воздвиженка произошел 7 января. Накануне семья похоронила родственника, поэтому в тот день родители со старшим сыном поехали на кладбище, чтобы отвезти на могилу завтрак, потом в ритуальное агентство – за документами, а Валерия осталась дома с трехлетним братом Денисом. На несколько минут Лера вышла во двор, подбросить дров в котельную, а когда вернулась, окна в доме уже были черные от дыма.

- Я задержала дыхание, вбежала через дверь, нащупала брата на кровати. Мы вышли на веранду, чтобы дышать, прокашлялись и побежали к соседям, — рассказывает Лера Горобец.

Лера со своим маленьким братом

Лера со своим маленьким братом

Из дома, где нечем было дышать, Лера выскочила на улицу в одной пижаме, и босиком больше 100 метров по снегу с трехлетним братишкой на руках она бежала до дома соседей, которые приютили детей и незамедлительно вызвали пожарных.

Сама Лера, выбираясь из горящего дома, получила ожоги. Но ее брат не пострадал. В школе, да и во всей деревне Лера прославилась как герой. И вот, по прошествии двух недель, девочку наградили сотрудники МЧС России.

Награждение прошло в торжественной обстановке. Фото: ГУ МЧС по ПК

Награждение прошло в торжественной обстановке. Фото: ГУ МЧС по ПК

Награждение проходило в торжественной обстановке в школе села Воздвиженка, где учится Лера. В зале собрались ученики школы, одноклассники и близкие Валерии, руководство школы и представители МЧС России. Лере вручили грамоту и ценный подаркок от начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Уссурийского городского округа.

- Стоит отметить грамотные действия девочки. Она не растерялась, грамотно оценила обстановку, продумала все свои шаги. 13-летняя девочка действовала, как настоящий профессионал, - подчеркнули специалисты МЧС.

Сотрудники МЧС вручили Лере грамоту. Фото: ГУ МЧС по ПК

Сотрудники МЧС вручили Лере грамоту. Фото: ГУ МЧС по ПК

КЛИЧ О ПОМОЩИ

Однако счастливой эту историю назвать сложно. По одной из версий, пожар начался с веранды, где стоял отпугиватель от крыс. Видимо, он и вспыхнул. В любом случае, семья осталась без крова и просит неравнодушных людей о помощи, в том числе, - материальной. Мама, папа и двое детей сейчас живут у бабушки и будут рады любой поддержке. Денежные переводы, а также связь можно держать по телефону: +79243328314 Николай Николаевич Х.

ИСТОЧНИК KP.RU

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