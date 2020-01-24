У четырех туристов в Приморье заподозрили коронавирус

В Приморье усиленно проверяют туристов, которые приезжают из Китая и других стран, где зарегистрированы случаи заболевания новым типом коронавируса. Специалисты Роспотребнадзора измеряют температуру тела пассажиров всех видов транспорта. У четверых туристов заподозрили опасное заболевание.

Людей изолировали и отправили на обследование. Результаты обнадеживающие: опасное заболевание не подтвердилось. Среди туристов, которые обращались в больницу с похожими симптомами (температура, кашель, отек слизистой носа, затруднение дыхания), подозрений на новую инфекцию также не зарегистрировано.

Туристов с подозрениями на инфекцию определяют вручную с помощью тепловизоров. В аэропорту Владивостока введен двойной термометрический контроль – температуру у людей меряют не только на борту самолета, но и дистанционно при выходе в зал прилета, где установлены стационарные инфракрасные программно-аппаратные комплексы.

- За период 1-22 января 2020 года в пунктах пропуска через государственную границу РФ, специалистами досмотрено 97070 прибывших из-за человек, в том числе 73009 из КНР, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

В ведомстве призвали туристов воздержаться от поездок в Китай, где сейчас свирепствует эпидемия коронавируса. Такого же мнения придерживаются власти Приморья. Если же отложить поездку не представляется возможным, то соблюдайте следующие меры предосторожности:

- настоятельно рекомендуется не ходить на рынки, где продаются морепродукты;

- кушать термически обработанную пищу и бутилированную воду;

- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных.

При первых симптомах заболевания необходимо обратиться в больницу и сообщить врачам о том, что вы были в Китае, Японии, Южной Корее или контактировали с людьми из этих стран.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ?

Памятка от Всемирной организации здравоохранения:

- воздержаться от поездок в Китай, особенно в Ухань, где зафиксировано самое большое число инфицированных;

- использовать медицинские маски и перчатки;

- мыть руки с водой и мылом или вытирать их салфетками с содержанием спирта, особенно после посещения людных мест;

- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком;

- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

- хорошо проваривать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом;

- при первых симптомах немедленно обратиться к врачу и сообщить о своей поездке в Китай или контакте с теми, кто недавно вернулся из Поднебесной.

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