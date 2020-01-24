19 приморцев застряли на танкере в охваченном эпидемией Китае

Экипаж танкера «Патриот», приписанный к порту Владивосток, не может вернуться на родину из Поднебесной. Приморские моряки, которые встретили Новый год вдали от дома, по всей вероятности, теперь отпразднуют в чужой стране и китайский праздник. Без чистой воды, нормальных поставок еды и элементарных благ в виде душа, команда вынуждена выживать в морском порту Ниндэ. Обращение от экипажа, который больше двух недель практически голодал, растягивая остатки провизии, распространилось в социальных сетях и СМИ. Лишь накануне моряки смогли пополнить запасы еды, при этом доставку сделали китайцы в медицинских масках, ведь в стране свирепствует опасный вирус.

Компания-судовладелец ООО «СК Гудзон» возвращать своих работников не торопится, ссылаясь на американские санкции и нестабильное финансовое положение.

В распоряжении «Комсомолки» также оказались фото и видеоматериалы, подтверждающие бедственное положение команды. Корреспонденту издания удалось связаться с моряками и из первых уст узнать положение дел на данный момент.

Курс на Китай

Судно с 19-ю членами экипажа вышло из приморского порта Находка, 29 ноября, с месячной нормой запасов в Корсаков. Из Сахалинской области танкер взял курс на Китай, правда с задержкой из-за непогоды, на календаре было 9 декабря. С 17 декабря по прибытию в порт Ниндэ, экипаж передал заграничные паспорта, мореходные книжки, танкерные подтверждения и прочие документы судовому агенту. По словам моряков, при подаче заявки на обеспечение, из 46 пунктов продуктовой корзины, судовладелец одобрил только 9.

В Китае планировалось поставить танкер на ремонт на заводе Fuan Matou Shipyard, где собственно сейчас он и находится, но уже не в качестве ремонтируемого. По словам экипажа, починка судну требовалась уже давно. Те, кто работает долго, не понаслышке знают о перебоях при подаче отопления или о выходе из строя стойки ГМСББ, служащей для подачи сигнала при бедствии. Как уверяют бывалые моряки, с такими поломками и вовсе выходить в рейс опасно. Однако что-то пошло не так. Компания-судовладелец, попавшая под американские санкции еще в прошлом году, ссылаясь на сложную финансовую обстановку, попросту решила законсервировать «Патриот» для перестоя, при этом, как уверяют моряки, не рассчитавшись. Приказ от руководства поступил, по их словам, накануне Нового года, 27 декабря.

Танкер стоит на судоремонтном заводе в Китае . Фото: предоставлено экипажем

Заложники ситуации

По словам членов экипажа, кто-то ждет денег чуть больше месяца, а перед кем-то судовладелец не может расплатиться с лета. Отправляясь в очередной рейс, моряки рассчитывали решить существующие проблемы и уж точно не намеревались оставить семьи без денег на праздники.

– Новый год встретили скромненько. Спасибо нашему повару, умеет экономно и вкусно готовить из того что есть, порадовала экипаж. Денег, естественно, не получили. Начали звонить обеспокоенные жены, но решить вопрос удаленно практически не реально, да еще и когда половина руководства на законных выходных, – поделился 2-ой помощник капитана Михаил Черныш.

Звонки судовладельцу продолжились и 2, и 3 января, но по-прежнему не принесли результата. Невзирая на неурядицу с зарплатой, экипаж выполнил поставленную руководством задачу. К 6 января судно было законсервировано, о чем команда поспешила доложить во Владивосток. Не рассчитывая на быстрое вознаграждение за выполненную работу, моряки и подумать не могли, что им буквально придется выживать в чужой стране.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/756636" frameborder="0"></iframe> Российское судно законсервировали в КНР.Видео: предоставлено моряками! другой источник

Спасибо китайцам

Возвращение на Родину не началось ни на Рождество, ни позже, при этом провизия даже с учетом экономии попросту заканчивалась. Что-то из продуктов доставили китайские торговцы, в ход пошли личные сбережения. Когда и эти запасы были исчерпаны, китайцы принесли на танкер немного еды в долг.

– Китайские моряки с соседнего судна, видя нашу ситуацию, то риса принесут, то яблоками поделятся, – рассказывают приморцы.

Ситуация достигла точки кипения, когда на танкере были полностью исчерпаны запасы чистой воды, которой, к слову, нет до сих пор.

– Если в Находке нас залили, показав все сертификаты и, объяснили, что воду можно пить. То тут, поставили техническую, намекнув, что использование ее в качестве питьевой – на наш страх и риск. Ну деваться то некуда, пришлось кипятить и пить. Буквально за несколько дней у нас закончились все таблетки от расстройства пищеварения, – констатирует 2-ой помощник капитана, ответственный также за обеспечение медикаментами.

Душ на танкере оказался тоже невиданной роскошью. Моряки уверяют, что греть воду удавалось лишь пару раз эти недели. Сегодня решено было устроить банный день,чтобы у экипажа была возможность помыться. Напомним, судно законсервировано, большая часть помещений закрыта и опечатана.Стоит отметить, что при возникновении внештатных ситуаций, экипаж не сможет даже предотвратить ЧП. Аварийно-спасательная и пожарные системы корабля попросту перекрыты.

Есть надежда

Благодаря огласке, пристальному вниманию СМИ, вмешательству прокуратуры и поддержке профсоюз моряков – дело сдвинулось с мертвой точки. 23 января на танкер привезли партию продуктов. При этом провизию доставили не по морю, а сухопутным путем. Также удалось решить вопрос с возвращением документов морякам. Экипаж уверяет, сложной остается ситуация с питьевой водой. Команда продолжает по несколько раз кипятить техническую воду.

По словам членов экипажа, судовладелец разъяснил им, что вернуться в Приморье они смогут предположительно после китайского нового года. Однако китайские коллеги заверяют, что несмотря на праздники готовы выпустить приморских специалистов, как только получат оплату.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/756630" frameborder="0"></iframe> Приморские моряки просят помощи у правительства России.Видео: предоставлено экипажем танкер "Патриот"! другой источник

Транспортная прокуратура уже разбирается в конфликте, проверяя информацию от СМИ.

– В настоящее время Приморская транспортная прокуратура проводит проверку сообщений о ненадлежащих условиях труда и задержки выплаты зарплаты экипажу танкера «Патриот». В ходе проверки специалисты дадут оценку действий судовладельца – ООО «Гудзон», в части соблюдения, трудового законодательства и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также обеспечения требований безопасности мореплавания. При выявлении нарушений, будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для защиты трудовых прав российских моряков, – прокомментировала старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

«Комсомольская правда» остается на связи с экипажем и продолжает следить за развитием событий. Получить комментарии от компании-судовладельца на момент выхода материала не удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/756633" frameborder="0"></iframe> Экипаж владивостокского танкера не может вернуться в Россию.Видео: предоставлено моряками! другой источник

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