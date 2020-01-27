26 ноября стал поистине опасным днем для домашних животных. Пока социальные сети трубили о ситуации с владельцами собак, которые что-то не поделили в подъезде дома, в сети появился еще один случай с, мягко говоря, жестоким обращением с животным.

Место действия – Лесозаводск. Юрий (имя изменено – прим. ред.) – мужчина средних лет. Решил сделать маме приятное и подарить ей кошку, чтобы женщине не было так скучно дома. Он зашел на сайт бесплатных объявлений и нашел подходящего пушистика.

На встрече с хозяином Юрий произвел хорошее впечатление, поэтому у продавца не было ни единого сомнения – любимый питомец окажется в хороших руках. Тогда никто не предполагал, что домашнее животное переживет и лишь благодаря чуду останется в живых.

После покупки Юрий сразу поехал к маме. По пути решил остановиться на заправке. Что именно случилось в машине – точно неизвестно. Но, по информации источника «КП», кошка начала царапаться в новой для себя обстановке. Это вывело мужчину из себя. Происходящее дальше попало в объектив камеры наружного видеонаблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/757055" frameborder="0"></iframe> «Ладно, еще бы породистая была»: житель Приморья ударил купленную кошку об бетонную плиту.Видео: предоставлено зоозащитниками.

Пока машина заправлялась, Юрий вышел из салона, вытащил кошку, схватил ее двумя руками и со всей силы ударил о бетонную плиту. От полученных травм кошка потеряла сознание. Ее новый хозяин после такой вспышки жестокости просто выбросил животное в сугроб.

- Этот человек нисколько не раскаивается, его волнует только то, что кадры с происшествием стали достоянием общественности, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Евгения, зоозащитница. – Сейчас хозяин, который доверился ему, пишет заявление в полицию. И он, и мы очень рассчитываем на то, что «герой видео» получит заслуженное наказание. Кошка чудом выжила, хотя по кадрам кажется, что у нее не было ни единого шанса на спасение. Сейчас с ней занимаются ветеринары.

Связаться удалось и с самим «виновников торжества». Оправдывает свое поведением он тем, что был не в адеквате и психанул.

- Она набросилась на меня в машине, еще и у меня развод, вот и психанул. Не в адеквате был тогда. Я пытался найти компромисс с хозяином, но он решил поступить по-своему. Ладно, еще бы породистая кошка была, но нет ведь, - говорит в разговоре с корреспондентом «КП-Владивосток» Юрий.

На момент публикации материала хозяин пострадавшей кошки писал заявление в полицию. После этой процедуры оперативники начнут проверку, по результатам которой примут процессуальное решение. Вполне вероятно, что уголовное дело все же будет возбуждено. А пока Юрий надеется на то, что неравнодушные жители образумят хозяина кошки, чтобы тот забрал заявление.