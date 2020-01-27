2020-01-27T15:00:10+03:00
Происшествия

Собачья история на Сочинской во Владивостоке обрастает подробностями

Пострадавшая написала заявление в полицию. К жительнице дома тоже есть претензии [видео]
Милана СОКОЛ
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Конфликты из-за собак на Сочинской приводят к рукоприкладству. Фото: print screenКонфликты из-за собак на Сочинской приводят к рукоприкладству. Фото: print screen
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История с нападением на жительницу Владивостока в собственном подъезде обрастает подробностями. Девушка с собаками, которых отпинал сосед, как оказалось не первый раз подвергается нападкам. Осенью на жительницу Сочинской, 7, также набросился мужчина. Горожанка утверждает, что ее вины в агрессивном поведении нет и даже написала несколько заявлений в полицию. Однако у медали, как говорится, есть две стороны.

Конфликт в подъезде многоэтажки на Сочинской произошел в воскресенье. По словам владелицы собак, она выходила из лифта, когда сосед буквально набросился на питомцев. Мужчина начал пинать животных, с криками, что они без намордников. Стоит отметить, что одна из дворняг, на которую, кстати пришелся первый удар, как раз выходила на прогулку в наморднике. Не исключено, что мужчина ринулся в атаку, защищая рядом стоящего ребенка.

Мужчина напал на женщину с собачками во Владивостоке.Видео: veles_katerina_ribalova! другой источник

– У нас очень большой дом, здесь много молодых семей с детьми, наверное, многие слишком рьяно оберегают своих чад. Многие, видимо считают, что собак заводить не нужно, они могут быть агрессивными, испугать или покалечить. Я уже написала заявление в полицейском участке на Киевской, дело вроде должны передать участковому, который находится на Сахалинской – рассказывает пострадавшая Карина.

Кстати об агрессивности, на видео собаки ведут себя достаточно спокойно, разве, что перед выходом из лифта одна из них слишком бойко вышагивает в сторону людей. Однако жители дома уверяют, что соседка обрела дурную славу не с проста, именно из-за опасности, исходящей от ее питомцев, девушке достается не в первый раз.

Собака укусила жителя дома дома в пах во Владивостоке.Видео: primorye_online! другой источник

На кадрах, появившихся в социальных сетях после недавнего инцидента у лифта, оказалось, что еще в декабре, одна из «безобидных» собак, напала на жителя дома. Да, да, именно на того, который оказался антигероем, после обнародования видео в интернете. Как и предполагала редакция, конфликт между соседями возник отнюдь не вчера.

Помимо оскандалившегося жителя дома, воюет с девушкой и другой сосед. От него владелице собак досталось в ноябре. Возвращаясь с прогулки, горожанка открывала дверь подъезда, навстречу ей выходил мужчина. Одна из собак Карины встретила жильца лаем, за что и поплатилась. После увесистого пинка рыжей дворняжке, последовала закономерная ответная реакция от хозяйки. Девушка накинулась на обидчика, у которого, к слову, тоже две собаки, и обе без намордников. В неравной схватке мужчина, по объективным причинам, оказался сильней. Противостояние соседей закончилось заявлением в полицию.

Конфликт соседей во Владивостоке из-за собак.Видео: veles_katerina_ribalova! другой источник

– У нас все гуляют без намордников, но такая претензия только ко мне. Да, мои собаки действительно гавкают. Но на более крупную я уже одела намордник, о чем и пыталась сообщить соседу. Осенью и сейчас написала заявление в полицию. В ноябре дело не возбудили, так как не было телесных повреждений, – констатировала жительница скандального дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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