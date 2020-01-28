В Приморье выявили гражданина КНР с подозрением на коронавирус

Специалисты Роспотребнадзора вчера, 27 января, заподозрили коронавирус у приехавшего в Приморье китайца. Гражданин был со всеми признаками острой респираторной инфекции. Его поместили в боксированную палату для дальнейшего обследования, сообщает краевое правительство со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Поскольку граница между Китаем и Приморьем все еще открыта, то ежедневно через нее проходят тысячи людей. Только за минувшие сутки через пункты пропуска на территорию края прошли свыше 7 тысяч человек, среди них около 1,2 тысяч – китайцы. Чтобы как-то обезопасить российскую сторону от коронавируса, здоровье всех приезжих на границе проверяют с помощью тепловизоров. Так, благодаря аппарату и был выявлен один иностранец с подозрением на смертельное заболевание.

Напомним, что вчера в Приморье еще три человека обратились в медучреждения края с подозрением на коронавирус. Все они недавно прибыли из Поднебесной. После лабораторного исследования их диагноз не подтвердился.

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