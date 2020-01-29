2020-01-29T11:38:25+03:00
Общество

Брошенных отцом в аэропорту Шереметьево мальчиков могут отдать бабушке и дедушке из Комсомольска

Родственники со стороны мамы изъявили желание забрать детей в родную семью
Кристина ГРИН
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Вместе с тем, соцработники устанавливают возможность проживания детей с мамой. Фото: fluger.pro.Вместе с тем, соцработники устанавливают возможность проживания детей с мамой. Фото: fluger.pro.
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Судьба детей, брошенных отцом в аэропорту Шереметьево несколько дней назад, до сих пор под вопросом. Пока отец дает показания и рассказывает, почему пошел на такой отчаянный шаг и решил попрощаться с сыновьями, мама мальчиков на последних месяцах беременности и занимается своей новой личной жизнью.

Ни она, ни горе-отец не были лишены родительских прав. Тем не менее, желание забрать детей к себе изъявили лишь бабушка и дедушка с маминой стороны.

- Это их родные внуки, поэтому бабушка и дедушка волнуются об их дальнейшей судьбе, готовы их забрать сразу после того, как мальчики прилетят в город, и, конечно же, от них они не отказываются, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Ирина Святкина, сотрудник отдела по делам опеки и попечительства в Комсомольске-на-Амуре. – Они с ними общались, часто дети проводили время у них. На сегодня другие родственники не установлены.

Как отмечает собеседница, отдел опеки будет держать на контроле ситуацию и заниматься детьми до тех пор, пока не станет ясно, какой финал в этой истории для мальчиков будет наиболее положительным. «Действовать будем, разумеется, в интересах детей. Наша функция – это защита их прав» - отметила Ирина.

По информации источника «КП-Владивосток», с мамой мальчиков также сейчас проводится работа. В частности соцработники устанавливают возможность проживания детей с ней.

Напомним, что история прогремела несколько дней назад, когда двух несовершеннолетних мальчиков нашли в аэропорту Шереметьево. При себе у них были документы и записка, написанная 41-летним отцом Виктором: «Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как у меня очень тяжелая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет».

Оказалось, что дети прилетели в Москву из Хабаровска, сами они – жители Комсомольска-на-Амуре. Там и нашлась мама, которая сейчас на последних месяцах беременности, занимается своей личной жизнью и уверяет, что развелась с супругом из-за постоянного насилия. Сейчас, кстати, эту информацию проверяют сотрудники полиции. В отношении же отца возбуждено уголовное дело. Идет следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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