Симптом коронавируса: помидоры и огурцы в Приморье подорожали в два с лишним раза

Дешевые китайские овощи еще можно увидеть на прилавках в магазинах: помидоры и огурцы до 200 рублей за кило местами остались, но такие, про которые говорят - подуставшие. В одном из магазинов Реми, куда заехал корреспондент "Комсомолки", покупатели роются в последней корзинке с помидорами в надежде найти негнилой. Последние пять огурцов на полке и вовсе никто не берет, а если и возьмут - тут же кладут на место.

Сотрудник магазина разводит руками - поставок китайских овощей больше, видимо, не будет. Заказали партию суражевских огурцов, ждут в понедельник, но уже по цене 300 рублей за килограмм. Сотрудник при этом в медицинской маске, как бы напоминая, из-за чего дорожают овощи - из-за эпидемии нового коронавируса в соседнем Китае до 1 марта в Приморье закрыты все погранпереходы, через которые поставляется товар. Так что основные проблемы еще впереди.

Последние китайские помидоры в РемиФото: Сергей БАЛАНОВ

Последние огурцы по 50 рублей за штуку в Реми никто не беретФото: Сергей БАЛАНОВ

300 рублей за суражевские огурцы - цена еще приемлемая, только надежды на то, что огурцы будут стоить именно столько, тают, когда приходишь на китайский рынок. Тут тоже еще распродают остатки китайских овощей, тоже надо повыбирать. Но уже завезли отечественные. Цена шокирует: огурцы от 410 и выше, помидоры 450-480 рублей. Цены выше китайских в два раза. Поставщик - Суражевка, Партизанск, Спасск-Дальний, Хабаровск.

Помидоры из Азербайджана и вовсе 500-700 рублей за кило.

Продавцы общаются охотно:

- Как только узнали про закрытые границы, поставщики сразу подняли цены. Где-то рублей на 200. И то почти невозможно достать. Это нам по блату дали, почти по талонам, - рассказывает владелец одного из магазинов.

В другом подтверждают: похоже, что новые цены - всерьез и надолго. Каждого продавца мы просили прокомментировать заявление местного Минпромторга о том, что на главной приморской базе "Дружба" под Уссурийском сформирован достаточный запас овощей. Но при упоминании базы "Дружба" все вздрагивают. Только один немного разоткровенничался.

- Там в Уссурийске сидят двое, они и диктуют всем цены. Всем поставщикам. И никто ничего сделать не может. Не нравится - свободен, - рассказал продавец овощного павильона. Но на дальнейшие расспросы отвечал неохотно. - Хотите узнать, кто они? Поезжайте в Уссурийск. Там у любого грузчика спросите.

На одном фото последние помидоры из КНР за 200, новая партия из Хабаровска за 480 и азербайджанские за 700Фото: Сергей БАЛАНОВ

Новые цены на огурцы - от 410 рублейФото: Сергей БАЛАНОВ

Похоже, что закрытые границы в скором времени повлияют на цены не только на рынке, но и в ресторанах и кафе. Представитель одного из кафе во Владивостоке признался журналисту "КП", что в основном продукты закупаются тоже из Китая. Сейчас же предприятия общественного питания срочно ищут новых поставщиков. Наш собеседник уже договорился с московскими поставщиками, но ценовую политику придется в ближайшее время пересмотреть.