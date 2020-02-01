Что по овощам: в Минпромторге прокомментировали ситуацию с дефицитом продуктов в Приморье после закрытия границы с Китаем

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:03:08+03:00

Повода для паники, по данным представителей власти, нет

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В сети появилась информация о том, что в продуктовых магазинах резко увеличилась стоимость овощей. В частности, речь шла об огурцах. Вместе с тем пользователи интернета заявили и о том, что на некоторых прилавках продукты, привозимые из Китая, и вовсе исчезли. Власти поспешили развеять панику населения.

Пресс-служба правительства Приморского края сообщает о том, что на главной оптовой базе региона достаточно овощей, которых хватит на период закрытия пунктов пропуска. По информации краевого минпромторга, дефицита продуктов нет.

- Сейчас их достаточное количество на основной оптовой базе «Дружба». Все овощи, кроме помидоров, перца и зелени, завозят из других регионов страны, – прокомментировали специалисты.

Вместе с тем, стоит напомнить, что в крае ситуация с коронавирусом стабильная. Нет ни одного случая завоза инфекции на территорию региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU