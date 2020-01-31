В ожидании коронавируса больницы Приморья начали закупать противочумные костюмы для врачей

Опасный коронавирус, зародившийся в соседнем с Приморьем регионе, угрожающе распространятся по планете. Из открытых источников уже известно о 213 погибших и почти 10000 заболевших в Китае. Случаи заражения на данный момент зафиксированы в 17 странах. Для предотвращения возможной вспышки инфекции в Приморье, медицинские организации предпринимают все необходимые меры. Как стало известно «Комсомолке», некоторые больницы уже занялись закупкой противочумных комплектов, по информации, предоставленной собственным источником, речь идет именно об одноразовых средствах защиты.

Специализированные комплекты предназначены для работы в местах, где возможно заражение опасными инфекциями, включая оспу и чуму. Помимо защитной формы в виде халата или комбинезона, в противочумный комплект обычно входит респиратор, очки, косынка (или капюшон), резиновые перчатки и полотенце. После использования набор утилизируется. На данный момент известно, что уже несколько медицинских учреждений в Приморье запланировали закупку защитных комплектов. Также, по данным «КП-Владивосток», больницы запасаются респираторами типа N95 и FFP2, медицинскими масками и халатами.

Редакция обратилась за официальным комментарием к представителю Минздрава Приморского края.

– В закупке противочумных комплектов ничего чрезвычайного нет. Наши специалисты работают сегодня с теми, кто въезжает на территорию РФ с признаками ОРВИ или других инфекционных заболеваний, в одноразовых противочумных костюмах, а также в других средствах индивидуальной защиты медицинского персонала, которые после обеззараживания утилизируются. А, следовательно, требуется их пополнить. Отмечу, что согласно комплексному плану по предупреждению заноса и распространения инфекций, представляющих опасность для окружающих, медицинские учреждения всегда обновляют и пополняют необходимые запасы лекарственных средств, медицинских изделий, а также другого расходного материала, – отметила пресс-секретарь краевого министерства здравоохранения Ксения Гусенцова.

По прогнозам ученых, коронавирус 2019-nCoV может добраться до России уже к середине февраля. В стране предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить эпидемии. Премьер Михаил Мишустин поручил временно закрыть границу с Китаем в близлежащих регионах. В Приморье с 00 часов 00 минут местного времени 31 января ограничено железнодорожное и автомобильное сообщение с Поднебесной. Стоит отметить, что уже в двух провинциях КНР, граничащих с Приморьем, зафиксированы смертельные случаи. Дальневосточники уже начали запасаться одноразовыми масками, антисептиками, блокаторами вирусов и прочими противовирусными препаратами. На сегодняшний день случаев заражения коронавирусом в крае не зафиксировано.

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