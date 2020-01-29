«Скуплены абсолютно все наши запасы»: из-за страха перед коронавирусом во Владивостоке разбирают маски

Опасный коронавирус, зародившийся в соседнем с Приморьем Китае, вызвал небывалый спрос на медицинские маски в регионе. Основными покупателями одноразовых защитных повязок во Владивостоке стали именно азиатские туристы, которые буквально сгребают подчистую остатки с прилавков аптек. Даже в крупных аптечных сетях наблюдается дефицит медицинских изделий, что уж говорить о более мелких точках сбыта подобной продукции. Более того, оказались исчерпаны запасы и у некоторых производителей, а вслед за ними и у поставщиков.

– Спрос на маски, действительно сильно вырос. В основном покупают китайцы. В день в среднем заходит их человек 15, берут сразу много, про запас. Также пользуются спросами противовирусные препараты. У нас небольшая аптечная сеть, пока торгуем остатками, у поставщиков маски тоже закончились, дальше будем решать, где заказывать новую партию, – рассказала журналисту «КП-Владивосток» провизор одной из аптек, расположенных в Ленинском районе города.

Медицинские маски оказались одним из самых ходовых товаров в ПриморьеФото: Милана СОКОЛ

В дефиците оказались медицинские маски и в крупных аптечных сетях. Так, из 37 присутствующих ранее в продаже в «Монастырев РФ» наименований изделий, в рознице можно найти сейчас лишь 3.

– Маски раскупили за последние 4 дня, после информации об активном распространении коронавирисуса по планете. После этого были скуплены абсолютно все наши запасы, которые были. Мы ожидаем поставку либо в пятницу, либо в понедельник. Работаем с поставщиками из разных регионов России, поэтому надеемся, что без масок не останемся, – прокомментировала ситуацию специалист аптечной сети.

Товар раскуплен практически во всех филиалах. Фото: print screen сайта аптеки

Закончились маски на складах и в сети «Аптека25.РФ». Провизоры торгуют тем, что есть непосредственно в филиале.

На складах в аптечной сети товар тоже закончился. Фото: print screen сайта аптеки

Корреспонденту «Комсомолки» также удалось поговорить с представителями крупной приморской компании, которая занимается поставкой медицинского оборудования и расходных материалов.

– Пока отгружаем медицинским учреждениям края только мелкие партии масок, так как запасы подходят к концу. Постоянный клиент – одна из больниц региона сделала большой заказ, но при всем желании, в короткие сроки не можем его выполнить. Связались с непосредственным производителем товара в Хабаровском крае, но оказалось, что и их склады пусты, – отметил менеджер по закупкам компании.

Официальный представитель здравоохранения Приморского края рассказала, что медицинские учреждения заключают с поставщиками годовые контракты, согласно которым данные организации берут на себя обязательства по снабжению стационарных поликлиник необходимым. По словам специалиста, в государственных медучреждениях Приморья сформирован 2-3 месячный запас лекарственных средств и изделий медицинского назначения, включая маски.

– Как сообщили в аптечных сетях «Овита» и «Госаптека», в настоящее время имеется достаточный запас медицинских масок. Помимо этого, в конце недели ожидается новая поставка этих изделий. «Госаптека» заказала порядка 50 тысяч масок, – прокомментировала пресс-секретарь краевого департамента здравоохранения Ксения Гусенцова.

Природа нового заболевания, вспыхнувшего в Китае, на данный момент до конца не известна. На разработку эффективной вакцины необходимо время. Число погибших от опасного вируса, согласно открытым источникам, уже превысило 100 человек. Зараженных новым типом коронавируса оказалось около 6000 тысяч человек. Естественно, что при столь активном распространении заболевания многие стараются хотя бы попытаться обезопасить себя. Стоит отметить, что в Приморье официально пока не зафиксировано случаев заражения.

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