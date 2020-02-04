Приглашенная из КНР профессор ДВФУ провела в Приморье в изоляции 14 дней

В Дальневосточном университете выписали первого человека из карантинного корпуса. Женщина-профессор, родом из КНР, прибыла во Владивосток по приглашению, но из-за возможной коронавирусной инфекции провела свои первые 14 дней в приморской столице изолировано. А тем временем, как сообщила пресс-служба ДВФУ редакции kp.ru, в карантинном пункте все еще проживают 10 китайских граждан, у них инкубационный период.

КАРАНТИН НА РУССКОМ ОСТРОВЕ

На территории кампуса для прибывающих из Поднебесной студентов и преподавателей обустроили два общежития. В первом (корпус 1.10) находится карантинный пункт на 260 человек. В нем размещают всех китайских граждан сразу по приезде. Их регулярно осматривают, замеряют температуру, берут анализы. Все необходимое для комфортного проживания, включая питание у них есть.

Во втором корпусе (1.8) специалисты подготовили изолятор с десятью палатами. Туда будут определять пациентов, заболевших коронавирусом, или же студентов и преподавателей с подозрением на смертельную инфекцию. Сейчас корпус пустует.

Палату интенсивной терапии временно оборудовали в изоляционном пункте корпуса 1.8. Фото: пресс-служба ДВФУ

- Всего в ДВФУ обучается 1,5 тысячи китайских студентов. После каникул ожидается возвращение 850 граждан КНР. Департамент международных отношений ДВФУ оповестил находящихся на каникулах студентов из Китая, что возвращаться в Россию следует не ранее 1 марта 2020 года, - делятся представители пресс-службы ДВФУ. – В карантинный пункт определяют тех, кто несмотря на рекомендации, прибыл раньше срока.

АБСОЛЮТНО ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Первую китаянку, приглашенного профессора, 3 февраля выписали из карантинного корпуса Дальневосточного Федерального университета. Из-за возможной коронавирусной инфекции преподаватель провела 14 дней в изоляции. Олег Пак, руководитель штаба ДВФУ по контролю за нераспространением коронавирусной инфекции на территории университета, рассказал, что пациентка со всей ответственностью подошла к карантину.

- Я очень благодарен ей за терпение и понимание всей серьезности и опасности распространения вируса на территории РФ. Она первой, не задумываясь, согласилась прибыть в специально оборудованное здание, так как приехала в Россию из Китая 19 января. Вчера ее 14-дневный карантинный срок нахождения на территории РФ истек, и мы, с большой радостью, попрощались с ней, - рассказал доктор.

Олег Пак также поделился своим беспокойством о том, что многие россияне сейчас «шарахаются» от китайцев, как от зараженных. В то время, как врач официально заверяет, что все приезжающие из КНР люди, проходят 14-дневный карантин во всех точках Приморья.

- Если вы видите на улице китайских граждан, то они, либо не выезжали из России за последние две недели, либо прошли необходимый карантинный срок наблюдения, следовательно, они здоровы. А еще меня беспокоит тот факт, что некоторые российские студенты нашего университета, не понимая значимости всех проводимых мероприятий, пишут кляузы и негативные письма в адрес руководства университета с требованием оплатить им моральный ущерб за причиненное неудобство при переселении (более 460 студентов и сотрудников ДВФУ пришлось выселить из корпусов 1.10 и 1.8 для создания пунктов размещения – прим.ред.). И мне приходится тратить время на подготовку ответов им.

Также в ДВФУ развернут дополнительный медпункт для медицинского осмотра студентов. Уже введен масочный режим для сотрудников, обслуживающих университетские объекты, а все помещения дезинфицируются.