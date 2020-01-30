2020-01-30T04:12:24+03:00
Общество

Федеральный университет во Владивостоке из-за коронавируса переселяет китайских студентов в отдельные корпуса

Эти меры приняты для того, чтобы контролировать ситуацию и не допустить возможного распространения эпидемии
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Фото: Игорь Новиков.Фото: Игорь Новиков.
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Дальневосточный федеральный университет переселяет всех студентов из Китая в два отдельных корпуса: 1.8 и 1.10 в Малом Аяксе, то есть фактически за территорией кампуса. При этом всем русским студентам, которые размещались в этих корпусах, предложили пожить в гостинице президентского уровня.

Всего в ДВФУ обучается около 1500 студентов из Китая, почти все они сейчас находятся у себя на родине на каникулах. Многим из них, с кем есть связь, руководство вуза передало рекомендации российских властей воздержаться от возвращения в Россию хотя бы до весны. На учебный план это не повлияет, обещают в вузе. Однако это лишь рекомендация, и границы не закрыты, а некоторые уже и успели вернуться.

Процесс переселения в ДВФУ уже начался. Китайцы раньше жили бок о бок с русскими студентами - во всех студенческих корпусах. Это помогало эффективнее учить язык и познавать культуру. Теперь же временно им снова придется жить отдельно.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

В то же время русские студенты из корпусов 1.8 и 1.10 переселяются в гостиничный корпус 2 в так называемой первой линии. Ранее ему никогда не приходилось исполнять роль общежития. Это гостиничный корпус, в котором во время международных мероприятий проживают гости, в том числе и первые лица государств. Например, президент Южной Кореи или премьер-министр Японии.

Но одним переселением меры предосторожности не ограничены. В университете создан оперативный штаб, развернут дополнительный медпункт для медосмотра студентов, действует масочный режим для сотрудников, а помещения постоянно дезинфицируют.

- Администрация ДВФУ просит с пониманием отнестись к данной ситуации и временным мерам, призванным не допустить осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки, - сообщили в пресс-службе вуза.

По всем возникающим вопросам можно обращаться в Единый контактный центр ДВФУ: 8 800 550 3838, callcenter@dvfu.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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