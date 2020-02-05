2020-02-05T17:25:43+03:00
Происшествия

В убийстве "атамана" по прозвищу Богатырь в Приморье подозревают полковника полиции

По предварительной информации, подозреваемый - начальник отдела уголовного розыска - уже задержан
Сергей БАЛАНОВ
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Игорь Богатырь называл себя заместителем казачьего атаманаИгорь Богатырь называл себя заместителем казачьего атамана
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Главным подозреваемым в убийстве Игоря Богатырева по кличке Богатырь, которого застрелили в ноябре прошлого года среди дня на улице в селе Барабаш, оказался человек при погонах. Следователи считают, что причастным к делу может быть начальник отдела уголовного розыска Хасанского района.

Резонансное убийство произошло 27 ноября прошлого года. Раненый Богатырев еще пытался сам идти, когда его увидели прохожие. Но к приезду врачей он скончался.

СМИ сразу же объявили, что в Приморье расстреляли авторитета. Полицейские объявили план-перехват, но убийца или убийцы словно расстворились. На самом деле трудно сказать, кем был Богатырев. Судимость у него была - в 2017 году, за вымогательство денег у местного бизнесмена, но срок дали условный. Сам Богатырь называл себя заместителем казачьего атамана и даже носил соответствующие наряды, но в официальных реестрах в такой должности не значился. Друзья называли его благотворителем и примерным семьянином, который устраивал праздники для односельчан. А недруги считают, что Богатырь был связан с криминальным миром, работал по Барабашу, крышевал бизнес и занимался нелегально биоресурсами.

Передел сфер влияния среди браконьеров - это и была одна из самых правдоподобных причин убийства. Официально Богатырев числился руководителем двух охранных предприятий.

И хоть задержать по горячим следам никого не удалось, расследование велось. И вот 4 февраля следователь по особо важным делам решил провести обыск в кабинете одного из полицейских начальников в Хасанском районе.

В постановлении сказано, что согласно оперативной информации, к преступлению может быть причастен полковник полиции Роман Говоруха, начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по Хасанскому району. В его кабинете решили провести обыск, следователи предположили, в кабинете в здании ОМВД по Хасанскому району могут храниться оружие, боеприпасы и иные предметы, имеющие значение для расследования.

По предварительной информации, после обыска, проведенного совместно СК и ФСБ, подозреваемый задержан. Его причастность к преступлению пока официально не подтверждается, КП следит за развитием событий.

Богатырев окончил институт МВД, но себя нашел по другую сторону закона

Богатырев окончил институт МВД, но себя нашел по другую сторону закона

Отметим, что сам убитый в 2006 году закончил Дальневосточный юридический институт МВД. Но выбрал несколько иную дорогу. Из материалов уголовного дела следует, что у убитого - множественные огнестрельные ранения задней стенки грудной клетки. То есть его расстреляли в спину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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