В убийстве "атамана" по прозвищу Богатырь в Приморье подозревают полковника полиции

Главным подозреваемым в убийстве Игоря Богатырева по кличке Богатырь, которого застрелили в ноябре прошлого года среди дня на улице в селе Барабаш, оказался человек при погонах. Следователи считают, что причастным к делу может быть начальник отдела уголовного розыска Хасанского района.

Резонансное убийство произошло 27 ноября прошлого года. Раненый Богатырев еще пытался сам идти, когда его увидели прохожие. Но к приезду врачей он скончался.

СМИ сразу же объявили, что в Приморье расстреляли авторитета. Полицейские объявили план-перехват, но убийца или убийцы словно расстворились. На самом деле трудно сказать, кем был Богатырев. Судимость у него была - в 2017 году, за вымогательство денег у местного бизнесмена, но срок дали условный. Сам Богатырь называл себя заместителем казачьего атамана и даже носил соответствующие наряды, но в официальных реестрах в такой должности не значился. Друзья называли его благотворителем и примерным семьянином, который устраивал праздники для односельчан. А недруги считают, что Богатырь был связан с криминальным миром, работал по Барабашу, крышевал бизнес и занимался нелегально биоресурсами.

Передел сфер влияния среди браконьеров - это и была одна из самых правдоподобных причин убийства. Официально Богатырев числился руководителем двух охранных предприятий.

И хоть задержать по горячим следам никого не удалось, расследование велось. И вот 4 февраля следователь по особо важным делам решил провести обыск в кабинете одного из полицейских начальников в Хасанском районе.

В постановлении сказано, что согласно оперативной информации, к преступлению может быть причастен полковник полиции Роман Говоруха, начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по Хасанскому району. В его кабинете решили провести обыск, следователи предположили, в кабинете в здании ОМВД по Хасанскому району могут храниться оружие, боеприпасы и иные предметы, имеющие значение для расследования.

По предварительной информации, после обыска, проведенного совместно СК и ФСБ, подозреваемый задержан. Его причастность к преступлению пока официально не подтверждается, КП следит за развитием событий.

Богатырев окончил институт МВД, но себя нашел по другую сторону закона

Отметим, что сам убитый в 2006 году закончил Дальневосточный юридический институт МВД. Но выбрал несколько иную дорогу. Из материалов уголовного дела следует, что у убитого - множественные огнестрельные ранения задней стенки грудной клетки. То есть его расстреляли в спину.