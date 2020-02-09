2020-02-09T03:54:42+03:00
Происшествия

«Красиво горят»: возле одного из домов во Владивостоке загорелись несколько авто

В результате пожара никто не пострадал
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Всего сгорели два транспортных средства. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.Всего сгорели два транспортных средства. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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Две иномарки сгорели во Владивостоке минувшей ночью. Огонь перекинулся на транспортные средства с переполненных мусорных контейнеров. Полная ликвидация огня заняла около часа, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны города Владивосток в 22.03. Через 9 минут к дому по адресу ул. Красного знамени д. 133/3 прибыли пожарные расчеты и приступили к тушению огня.

Пламенем было охвачено 2 легковых автомобиля и мусорные контейнеры. Открытое горение было устранено в 22.30, а в 22.56 огонь был полностью ликвидирован.

Общая площадь пожара составила 20 кв.м. В результате инцидента никто не пострадал.

Пользователи сети разделились на несколько мнений. Кто-то жиле владельцев авто, а кто-то злорадствовал.

«Красиво горят, качественно».

«У нас была у детей такая беда. Страховка не действует».

«Проблема с парковкой решена для кого-то. Бедолаги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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