«Красиво горят»: возле одного из домов во Владивостоке загорелись несколько авто

Две иномарки сгорели во Владивостоке минувшей ночью. Огонь перекинулся на транспортные средства с переполненных мусорных контейнеров. Полная ликвидация огня заняла около часа, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны города Владивосток в 22.03. Через 9 минут к дому по адресу ул. Красного знамени д. 133/3 прибыли пожарные расчеты и приступили к тушению огня.

Пламенем было охвачено 2 легковых автомобиля и мусорные контейнеры. Открытое горение было устранено в 22.30, а в 22.56 огонь был полностью ликвидирован.

Общая площадь пожара составила 20 кв.м. В результате инцидента никто не пострадал.

Пользователи сети разделились на несколько мнений. Кто-то жиле владельцев авто, а кто-то злорадствовал.

«Красиво горят, качественно».

«У нас была у детей такая беда. Страховка не действует».

«Проблема с парковкой решена для кого-то. Бедолаги».