2020-02-07T05:53:19+03:00
Общество

Первая и единственная женщина: полицию Приморья временно возглавит Оксана Головащенко

Полковник юстиции ранее занимала должность заместителя главы управления
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Оксана Головащенко ранее была заместителем начальника. Фото: УМВД по Приморскому краюОксана Головащенко ранее была заместителем начальника. Фото: УМВД по Приморскому краю
Изменить размер текста:

Полковник юстиции Оксана Головащенко будет временно исполнять обязанности начальника УМВД по Приморью, данную информацию подтвердили представители ведомства. К слову, когда-то Оксана была единственной женщиной в крае, возглавлявшей территориальный отдел МВД. А сейчас она, пусть и временно, но заняла должность главы приморской полиции.

Напомним, что ранее Владимир Путин подписал указ о снятии с должности генерал-майора Николая Афанасьева, который занимал этот пост почти 7 лет.

СПРАВКА

Оксана Головащенко с 2018 года занимает должность начальника краевого Следственного управления МВД. Свою службу она начала в 1995 году в качестве младшего следователя. Спустя 14 лет женщина-полицейский возглавила следственное подразделение при отделе внутренних дел по Пожарскому муниципальному району, а в 2011 году стала начальником этого территориального отдела. В 2018 году министр внутренних дел РФ назначил Оксану на должность заместителя начальника УМВД по Приморскому краю – начальника Следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ряд животных из Китая запретили ввозить в Приморье из-за коронавируса
В приморских пунктах пропуска на коронавирус проверили 651 человека за сутки
Главный синоптик Приморья рассказал о резком потеплении и «весенних звоночках»
Совет директоров ДВМП рекомендовал продлить полномочия гендиректора Заирбека Юсупова еще на три года
Банковская служащая во Владивостоке обокрала клиентов на 16 миллионов рублей и пыталась запутать следы
Житель Приморья забил собственную мать до смерти
"Все стоит колом": владивостокцы негодуют от утренних пробок
Отчаянная женщина попыталась пронести на свидание в тюрьму телефон
В Приморье нашли два женских трупа: в преступлении подозревают сына одной из убитых пенсионерок
Синоптики передали снегопад в Приморье
Прокуратура нагрянет в «Луч» и «Спартак-Приморье»
Во Владивостоке состоится Кубок по игре Го от Генерального консула Японии
Олег Гуменюк: 50 миллионов рублей нужно на снос незаконных построек во Владивостоке
После жалоб горожан во Владивостоке установят новые дорожные знаки
Приморец собирается установить новый мировой рекорд - отбуксировать лесозавоз, весом 54 тонны
В Приморье за сутки прибыло 286 человек из Китая, больных из них всего лишь трое
Полковник полиции, подозреваемый в убийстве приморского «атамана», в отпуске
Приморочка пустила к себе пожить мужчину, а он обокрал ее гостей
Приморского стивидора оштрафовали на полмиллиона и это только начало
Торговый павильон загорелся во Владивостоке
Ревность вынудила пенсионера из Приморья взять в руки револьвер и выстрелить в соперника
Пассажирский автобус во Владивостоке столкнулся с легковушкой
Глава Следкома РФ проверит - почему девочка из Приморья жила в загоне с телятами
Город-призрак: появилось видео опустевшего центра Суйфэньхэ
В Приморье дерзкий хулиган обматерил спасателей и опубликовал видеодоказательство в сети
Поиски мужчины с татуировками на пальцах, пропавшего в июне прошлого года, завершены
Прокуратура Приморья начала проверку из-за найденного в загоне с теленком трехлетнего ребенка