Первая и единственная женщина: полицию Приморья временно возглавит Оксана Головащенко

Полковник юстиции Оксана Головащенко будет временно исполнять обязанности начальника УМВД по Приморью, данную информацию подтвердили представители ведомства. К слову, когда-то Оксана была единственной женщиной в крае, возглавлявшей территориальный отдел МВД. А сейчас она, пусть и временно, но заняла должность главы приморской полиции.

Напомним, что ранее Владимир Путин подписал указ о снятии с должности генерал-майора Николая Афанасьева, который занимал этот пост почти 7 лет.

СПРАВКА

Оксана Головащенко с 2018 года занимает должность начальника краевого Следственного управления МВД. Свою службу она начала в 1995 году в качестве младшего следователя. Спустя 14 лет женщина-полицейский возглавила следственное подразделение при отделе внутренних дел по Пожарскому муниципальному району, а в 2011 году стала начальником этого территориального отдела. В 2018 году министр внутренних дел РФ назначил Оксану на должность заместителя начальника УМВД по Приморскому краю – начальника Следственного управления.