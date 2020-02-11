2020-02-11T05:21:08+03:00
Общество

«Я старалась, вы слышали»: ведущая новостей на Камчатке расхохоталась после слов о пособиях льготникам

Журналисту и всей съемочной команде предрекли увольнение [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Александра Новикова продолжает работатьАлександра Новикова продолжает работатьФото: Скриншот с видео
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Ведущая программы «Вести» на телеканале ГТРК «Камчатка» рассмеялась во время записи телесюжета об индексации пособий льготникам. Видео с заливающейся смехом Александрой попало в сеть и вызвало волну возмущения. Ведущей пророчат позорное увольнение, как и всей съемочной команде, но пока говорить об этом рано.

«Почти 900 рублей льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей - на путевки в санаторий, а оставшиеся – на «международный проезд» на общественном транспорте к месту лечения и обратно». После этих слов ведущая начинает заливаться смехом. Что так насмешило журналиста – непонятно, комментариев ни сама Александра, ни ее руководство не дает.

- Я старалась, вы слышали. Хорошо, что я не в прямом эфире. Я честно, очень старалась не засмеяться на этом. А остальные на «международный проезд», вы это читали? – говорит хохочущая ведущая.

Ведущая новостей на Камчатке расхохоталась после слов о пособиях льготникам.Вмдео: pulya.ne.dura! другой источник

Журналист долго не могла справиться со «смешинкой», попавшей в рот. Веселья добавлял комментатор за кадром: «пешком что ли ходят?».

В социальных сетях тут же появилась информация, полученная от «источников в «ВГТРК», которые сообщали о немедленном увольнении ведущей и всей съемочной команды без шансов в дальнейшем устроиться на работу в медиасферу. «Комсомолка» обратилась за комментарием в камчатский филиал федерального телеканала.

- Комментариев пока не будет. Александра Новикова работает, она на съемках, у нас обычный рабочий режим, - сказала Гульшат, шеф-редактор ГТРК «Камчатка».

Руководство намерено найти тех, кто выложил видео в сеть, а также выяснить, что так насмешило ведущую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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