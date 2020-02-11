Директор ГТРК «Камчатка»: мы нашли тех, кто выложил видео со смеющейся ведущей в сеть
Скандал вокруг смеющейся ведущей новостей телеканала ГТРК «Камчатка» нарастает. Напомним, что Александра Новикова заливалась смехом во время записи телесюжета об индексации пособий льготникам. Видео со съемок выложили в сеть, а ведущей и команде предрекли позорное увольнение. Ситуацию для «КП» прокомментировал директор камчатского филиала ВГТРК.
- Мы знаем весь процесс появления видео, но пока у нас есть собственные вопросы, на которые мы для себя хотим получить окончательный ответ. Тогда будут какие-то решения. Все работают, включая Александру Новикову, - сообщил Алексей Костылев, директор филиала ФГУП ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Камчатка».
Ведущая новостей на Камчатке расхохоталась после слов о пособиях льготникам.Вмдео: pulya.ne.dura! другой источник
Он подчеркнул, что говорить об увольнении или каком-то другом виде дисциплинарной ответственности «пока преждевременно».
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