2020-02-11T07:21:38+03:00
Общество

Директор ГТРК «Камчатка»: мы нашли тех, кто выложил видео со смеющейся ведущей в сеть

Руководство филиала хочет досконально прояснить ситуацию [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Ситуацию для «КП» прокомментировал директор камчатского филиала ВГТРКСитуацию для «КП» прокомментировал директор камчатского филиала ВГТРКФото: Правительство Камчатского края
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Скандал вокруг смеющейся ведущей новостей телеканала ГТРК «Камчатка» нарастает. Напомним, что Александра Новикова заливалась смехом во время записи телесюжета об индексации пособий льготникам. Видео со съемок выложили в сеть, а ведущей и команде предрекли позорное увольнение. Ситуацию для «КП» прокомментировал директор камчатского филиала ВГТРК.

- Мы знаем весь процесс появления видео, но пока у нас есть собственные вопросы, на которые мы для себя хотим получить окончательный ответ. Тогда будут какие-то решения. Все работают, включая Александру Новикову, - сообщил Алексей Костылев, директор филиала ФГУП ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Камчатка».

Ведущая новостей на Камчатке расхохоталась после слов о пособиях льготникам.Вмдео: pulya.ne.dura! другой источник

Он подчеркнул, что говорить об увольнении или каком-то другом виде дисциплинарной ответственности «пока преждевременно».

В ТЕМУ:

«Я старалась, вы слышали»: ведущая новостей на Камчатке расхохоталась после слов о пособиях льготникам

Журналисту и всей съемочной команде предрекли увольнение (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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