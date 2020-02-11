2020-02-11T06:49:16+03:00
Общество

День Победы во Владивостоке 2020: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

Полный список всех мероприятий ко Дню Победы 2020 во Владивостоке
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Владивосток готовится к празднованию Дня Победы 2020. В этом году мероприятия, посвященные 75-й годовщине Великой Победы, пройдут на разных площадках города. «Комсомольская правда» публикует программу запланированных торжеств.

Традиционно все самые массовые и масштабные мероприятия по празднованию Дня Победы во Владивостоке запланированы на 9 мая. Жителям и гостям приморской столицы продемонстрируют выставку военной техники и оружия. Также все желающие в этот день смогут отведать «полевую кухню» – гречневую кашу, хлеб с салом и чай с конфетами приготовят на 12 тысяч человек.

На Корабельной набережной, как и в прошлые годы, желающие абсолютно бесплатно смогут посетить мемориал «Подводная лодка С-56». На этой же площадке, рядом с комплексом, будет выставлен легендарный танк Т-34.

В cквере имени Г.И. Невельского на время празднования Дня Победы появятся скалолазный стенд, фотозоны, игровые площадки, в том числе для перетягивания каната и других спортивных игр.

Парад Победы, шествие «Бессмертного полка», вечерние мероприятия, включающие праздничный салют – три главные составляющие программы на 9 мая. Губернатор Приморья поручил продумать все возможные вопросы, чтобы отметить День Победы в Приморье на самом высоком уровне.

- Пледы и накидки на случай дождя, комфортные сидения для ветеранов, которые не могут долго стоять, заезды и отъезды на автобусах, установка экранов и динамиков там, где строится “Бессмертный полк”, чтобы все люди могли видеть и слышать, что происходит на площади – все это предстоит проработать, чтобы присутствующие на празднике получили от него максимальное удовольствие. День Победы должен быть массовым, запоминающимся, красивым, чтобы навсегда остаться в памяти у молодежи и старшего поколения, - заявил Губернатор.

Список мероприятий дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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