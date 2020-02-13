Олег Гуменюк: Владивосток отпразднует День Победы так, как никогда не отмечал

Глава Владивостока Олег Гуменюк рассказал, как планируется отметить 75-ый юбилей Победы, подготовка к которому уже идет полным ходом. На пресс-конференции, которая состоялась 13 февраля, мэр поделился, что праздничные мероприятия должны пройти по новым канонам, как и полагается городу, который официально признан столицей ДФО. Бессмертный полк и военные инсталляции в скверах, бесплатный проход в музеи и на военный корабль, масштабный салют в разных точках города – это лишь малая часть задумок грандиозного праздника в мае.

– Боль и горечь войны, в которой погибли больше 30 миллионов, напоминает о том, что мы самая сильная страна. Мы смогли пережить потерю не только мужчин, но и детей, матерей и целых семей. Победа стала настоящим праздником для советского человека и шагом в светлое будущее России. Этот праздник должен пройти так, как никогда не проходил. Мы к этому подготовились и хотим сделать праздник в городе Владивостоке, как это делается в столице,– констатировал Олег Гуменюк.

По словам мэра, во время праздника горожане должны полностью погрузиться в атмосферу, а не в очередной раз увидеть город, загруженный машинами. Для этого 9 мая планируется перекрыть центр от Алеутской до остановки «Политехнический университет» не на полтора часа, как раньше, а практически на весь день, ориентировочно до 17 часов.

– Люди смогут не просто второпях пробежаться по улице, а спокойно гулять. Посетить бесплатно музеи, рассмотреть военную технику на Корабельной набережной, побывать на одном из кораблей ТОФ. После шествия Бессмертного полка начнется масштабная культурно-развлекательная программа, – отметил мэр Владивостока.

Глава Владивостока поделился, что военные инсталляции, фотозоны, конкурсы и развлекательные программы будут не только на площади, но и в 4 скверах – Невельского, Пушкина, Адмиральский и сквер возле театра имени Максима Горького. Не обойдется и без традиционного угощения, солдатской кашей планируется накормить больше 10000 человек.

Для тех, кто не сможет посетить центр Владивостока, праздничные мероприятия пройдут 8 и 9 мая в различных районах, в том числе в отдаленных. Программу, посвященную 75-летию Великой Победы, планируется организовать на островах Русский и Попова, а также в селе Береговое, которое относится к Фрунзенскому району города. По традиции апогеем народных гуляний станет салют, который мэр обещает сделать грандиозным.

«КП-Владивосток» уже публиковала программу мероприятий, запланированных на День победы во Владивостоке в этом году. Специалисты городской администрации намерены в ближайшие дни скорректировать план, отметив время начала работы всех точек.

ПО ТЕМЕ:

День Победы во Владивостоке 2020: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

Полный список всех мероприятий ко Дню Победы 2020 во Владивостоке (подробнее...)

В преддверии 9 мая во Владивостоке обновят цифры на постаменте «Инструментального завода»

К 75-ой годовщине Победы планируется отремонтировать стелу и облагородить клумбу (подробнее…)