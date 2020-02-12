2020-02-12T04:10:41+03:00
Происшествия

Наивная простота: мошенники заработали на пожилой учительнице из Приморья почти 3 миллиона рублей

В поисках подработки пенсионерка лишилась собственных сбережений и набрала кредитов
Милана СОКОЛ
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Женщина отдала все свои сбережения и набрала кредитовЖенщина отдала все свои сбережения и набрала кредитовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В удручающей ситуации оказалась жительница Славянки из-за собственной наивности. Школьная учительница, как загипнотизированная, отдала собственные сбережения незнакомым людям, которые пообещали ей устройство на работу. При этом, выполняя указания мошенников, потерпевшая набрала многомиллионные кредиты в разных банках. Итогом переговоров с потенциальными работодателями стали – опустошенные счета и почти 3 миллиона долгов.

Неприятная история приключилась с жительницей Хасанского района в середине января. Как рассказала потерпевшая при обращении в полицию, она искала подработку через интернет, когда ей позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками брокерской фирмы, предложили работу. Обрадовавшись такой удаче, женщина, без всякого сомнения, согласилась. Тогда злоумышленники предложили соискательнице установить специальное приложение на телефон и внести вступительный взнос.

– За громкими обещаниями и яркими картинками безбедного существования, которые обрисовывали мошенники, пенсионерка не заметила, как перевела им 10 тысяч рублей. Однако на этом история не закончилась, установив на телефоне вредоносное приложение, женщина дала мошенникам доступ в свой личный кабинет онлайн-банка,– сообщили специалисты пресс-службы ОМВД России по Хасанскому району.

Получив полный доступ к счетам жертвы, мошенники сняли все накопления, заверяя пенсионерку, что проводят валютные операции. Чем больше женщина общалась с «работодателями», тем незавиднее становилось ее положение. Полностью доверившись мошенникам, пожилая учительница сообщила данные и других банковских карт. При этом, сотрудница финансовой организации, в которой был открыт вклад, даже предупредила пенсионерку о возможной опасности. Но жертва свято верила в лучшее будущее и не обратила внимания на опасения работницы банка.

Когда счета наивной жертвы оказались опустошены, мошенники вновь принялись раздавать сказочные обещания. Тогда пенсионерка набрала кредитов в банках. Кредитные деньги оказались не вечными и тоже подошли к концу. Лишь после слов: «Поищите, что можно продать», учительницу осенило, что ее обманывают. Лишившись 2,8 миллиона рублей, женщина отправилась в полицию. Сотрудникам органов внутренних дел теперь предстоит кропотливая работу по поиску злоумышленников. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.

В связи с резонансным происшествием, полиция Приморья напоминает элементарные правила безопасности, которых нужно придерживаться при общении с незнакомцами:

- Никому не сообщайте логин, пароль, одноразовые пароли из СМС для входа в личный кабинет интернет-банка.

- Не сообщайте ПИН-КОД или трехзначный код на обратной стороне банковской карты третьим лицам.

- Не доверяйте заманчивым обещаниям и предложениям от незнакомых организаций, поступающим вам на телефон или на электронную почту. Прежде всего, убедитесь в их достоверности, а также почитайте отзывы о данной организации в сети Интернет.

- Поговорите с родственниками пожилого возраста, обязательно предупредите их о телефонных мошенниках. Помните, что пенсионеры, получившие советское воспитание, привыкли доверять людям. Пожилые люди зачастую не способны распознать обман, чем и пользуются мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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