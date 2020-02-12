Это Тихая, детка: парень, открывший стрельбу возле кинотеатра во Владивостоке, пойдет под суд

На парковке кинотеатра «Галактика» 21 июня прошлого года неизвестный из ружья обстрелял машину с людьми и сбежал. Инцидент попал на видео и моментально разлетелся по социальным сетям. Тогда большинство комментаторов придерживалось версии, что это были бандитские «разборки»: «Типичная Тихая», - писали люди. Однако на самом деле все гораздо прозаичнее, а стрелок оказался опасным хулиганом, за плечами которого не одна жертва.

Вове (имена изменены – прим. ред.) 26 лет и он опасный для людей хулиган. Это он стрелял из ружья по «Тойоте Витц» возле кинотеатра на улице Добровольского и ранил двух своих знакомых. Забавы ради Вова подбежал к окну и выстрелил по ногам 30-летнего мужчины, который сидел в салоне. Второй пострадавший - 25-летний парень – вывалился из машины и попытался сбежать, но хулиган его поймал и пустил пулю в голову. Ждать полицейских Вова не хотел и сбежал с оружием, а на той самой парковке еще долго виднелись следы крови. Пострадавшие выжили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/716035" frameborder="0"></iframe> На парковке кинотеатра во Владивостоке произошла перестрелка.Социальные сети

Вову все равно поймали и выяснили, что за 20 дне до инцидента на Тихой он жестоко избил человека. Произошло все 1 июня того же года: хулиган вместе со своим младшим на шесть лет товарищем «отметились» возле ночного клуба по Светланской улице. Там они без какой-либо причины напали на 28-летнего парня и серьезно избили. Жертву госпитализировали и спасли.

- Расследование уголовного дела в отношении и двух мужчин завершено. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Обвинительное заключение утвердил прокурор, уголовное дело направлено в суд.

В ТЕМУ:

Полиция прокомментировала стрельбу на парковке кинотеатра во Владивостоке

Неизвестный устроил стрельбу из охотничьего карабина (подробнее)

Задержан участник стрельбы возле кинотеатра во Владивостоке

По предварительной информации, полицейские «взяли» мужчину, который стрелял из «Сайги» (подробнее)