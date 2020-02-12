2020-02-12T05:54:52+03:00
Происшествия

Это Тихая, детка: парень, открывший стрельбу возле кинотеатра во Владивостоке, пойдет под суд

Неугомонный парень почти за три недели до этого до полусмерти избил человека [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Вова стрелял из ружья по «Тойоте Витц»Вова стрелял из ружья по «Тойоте Витц»Фото: Социальные сети
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На парковке кинотеатра «Галактика» 21 июня прошлого года неизвестный из ружья обстрелял машину с людьми и сбежал. Инцидент попал на видео и моментально разлетелся по социальным сетям. Тогда большинство комментаторов придерживалось версии, что это были бандитские «разборки»: «Типичная Тихая», - писали люди. Однако на самом деле все гораздо прозаичнее, а стрелок оказался опасным хулиганом, за плечами которого не одна жертва.

Вове (имена изменены – прим. ред.) 26 лет и он опасный для людей хулиган. Это он стрелял из ружья по «Тойоте Витц» возле кинотеатра на улице Добровольского и ранил двух своих знакомых. Забавы ради Вова подбежал к окну и выстрелил по ногам 30-летнего мужчины, который сидел в салоне. Второй пострадавший - 25-летний парень – вывалился из машины и попытался сбежать, но хулиган его поймал и пустил пулю в голову. Ждать полицейских Вова не хотел и сбежал с оружием, а на той самой парковке еще долго виднелись следы крови. Пострадавшие выжили.

На парковке кинотеатра во Владивостоке произошла перестрелка.Социальные сети

Вову все равно поймали и выяснили, что за 20 дне до инцидента на Тихой он жестоко избил человека. Произошло все 1 июня того же года: хулиган вместе со своим младшим на шесть лет товарищем «отметились» возле ночного клуба по Светланской улице. Там они без какой-либо причины напали на 28-летнего парня и серьезно избили. Жертву госпитализировали и спасли.

- Расследование уголовного дела в отношении и двух мужчин завершено. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Обвинительное заключение утвердил прокурор, уголовное дело направлено в суд.

В ТЕМУ:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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