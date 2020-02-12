О простых людях для простых людей: сценарист фильма «Счастье в конверте» рассказал о тонкостях новой картины

В России стартует показ нового фильма «Счастье в конверте». В эфире радио «Комсомольская правда» автор сценария Евгений Бедарев рассказал о том, почему на этот фильм стоит пойти всей семьей, а также раскрыл некоторые интересные детали сюжета фильма.

- Расскажите, о чем этот фильм?

- Это необычный, но при этом важный фильм о счастье, дружбе, мечтах и исполнении желаний. Он учит нас, как быть людьми, верить и не сдаваться перед сложностями, которые возникают в нашей жизни. Как быть счастливыми, как не ссориться с родителями, как добиваться цели в жизни и не разучиться верить в чудо. Вот о чем этот фильм. Но, самое главное, это семейная история об основных ценностях.

- Фильм состоит из нескольких мини-новелл. Эти истории связаны между собой?

- У них есть непрямая связь через четвертую новеллу. Если коротко рассказать синопсис, то однажды зимой в одной уютной деревне три женщины, сидя на почте, рассказывают друг другу истории. Три представителя трех разных поколений общаются о письмах, о любви, делятся своими переживаниями. Так и рассказываются все три истории, которые неразрывно связаны с письмами.

- Эти истории основаны на реальных событиях?

- По сценарию они, конечно, немного придуманы, но реально могли произойти где угодно. Это не пустые слова. Когда мы показывали фильм на закрытых показах, был отклик от зрителей, что действительно такие события возможны, и какой-то определенный сюжет был похож на чью-то историю из жизни. Это не фантастика, или какие-то удивительные вещи, потому они весьма реальны.

- Раз уж затронули тему закрытых показов, поделитесь, пожалуйста, какой отклик был от зрителя?

- В основном это были удивительные эмоции, когда люди начинали плакать, и, если можно так сказать, испытывали небольшой эквивалент катарсиса. Люди говорили, что они после просмотра фильма многое переосмыслили, очистились. Для кого-то этот фильм стал инъекцией доброты.

- Почему решено было строить сюжет на основе новелл?

- Все началось с идеи Светланы Сухановой – режиссера проекта. Она как-то подошла и сказала мне, что очень хотела бы рассказать эти истории. Именно она дала некий набросок – идею, которую я потом расширил до полноценного сценария.

- Лента «Счастье в конверте» попала на большой экран. Было ли у вас волнение перед тем, как это произошло?

- Безусловно, каждый показ картины для меня волнителен. Но я здесь иду как автор сценария, больше же на самом деле переживает режиссер Светлана Суханова и, может быть, продюсеры картины.

- Как считаешь, какие оценки зритель поставит этому фильму?

- Я думаю, что большинству людей понравится. У любого фильма будут и почитатели и те, кому он не нравится. Мы показывали фильм разной аудитории по всей стране. Те, кому за 40, воспринимают этот фильм идеально. Они понимают, о чем идет речь в фильме, понимают, что родители не вечны, здоровье иногда уходит. Эта история, которая трогает их и понятна им. Но, допустим, людям до 25 лет, у кого еще не сформировались болевые точки, может фильм не понравиться, потому что они просто еще не понимают его сути.

- В фильме ведь снимались малоизвестные актеры?

- У режиссера была концепция, которая всем понравилась. Нужны были незамыленные лица, чтобы те истории, которые мы показываем, сразу считывались чистыми. Чтобы не проецировался в образе шлейф от других ролей актера. От идеи использования известных актеров и медийных лиц в картине мы сразу отказались. При этом все актеры, которые задействованы в фильме, высокие профессионалы своего дела, много народных и заслуженных актеров, но они не так сильно распиарены и не настолько узнаваемы, как другие.

- А не было опаски, что если не будет известных актеров, на фильм попросту не пойдут люди?

- У продюсеров такие опасения были, но, все же, решили пойти на этот шаг. Подумали, что лучше перевесить этот плюс, чем потом получим отклик, что в фильме снимается тот самый человек, который скачет из одной картины в другую.

- Откуда появилась идея автопробега в поддержку фильма?

- Фильм у нас о простых людях для простых людей. Потому мы и решили, что нужно его показывать таким народным способом, параллельно рассказывая об истории его создания.

- Этот фильм для домашнего просмотра или для большого экрана?

- Вы знаете, этот фильм хочется смотреть самому и пережить в компании с кем-то. Это действительно семейный фильм, и это подтверждает реакция наших зрителей. После просмотра нам часто говорили, что им захотелось обнять супруга, позвонить срочно маме, узнать, как ее дела, поделиться теплыми чувствами. Фильм поможет разрешить проблемы с друзьями и родителями, дать внутренние ответы самому себе.

- Существуют фильмы, которые хочется пересматривать снова и снова, а есть картины «на разок». Как думаете, в какую категорию попадет фильм «Счастье в конверте»?

- Мы недавно показывали фильм для киносетей и кинотеатров. Некоторые из них высказали мысль, что это именно тот фильм, который мы с удовольствием будем пересматривать, чтобы испытать эти эмоции. А это – прожженные буккеры – прагматичные люди, для которых кино это не искусство, а бизнес. Поэтому приходите в кино всей семьей, посмотрите картину и составьте свое впечатление. Вы не пожалеете!