2020-02-12T08:40:06+03:00
Здоровье

11 февраля, в роддоме № 3 Владивостока родился один из самых крупных малышей

Мальчик-богатырь появился на свет путём кесарево сечения с весом более 5 килограмм
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Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, мальчик появился на свет в 10 часов 20 минут в результате «кесарева сечения». Решение о проведении операции было принято в том числе из-за его анатомических особенностей.

Еще в период беременности матери специалисты прогнозировали рождение у нее маленького гиганта. В итоге вес младенца составил 5 кг 400 граммов, а рост – 61 см. Такие физические данные соответствуют 1,5 месяцам развития ребенка.

Добавим, что мама богатыря приехала на роды в «третий» роддом третий раз. Роженице 35 лет. Помимо новорожденного мальчика, ее семья богата еще на двоих деток: в семье растут дочь и сын. Возраст деток 8 лет и 4 года. Кстати, все они при рождении также отличались хорошим весом. Вес ее первых детей - 4800 кг и 3800 кг. Все они появились на свет в результате кесарево сечения.

Отметим, что столь крупный младенец – первый рекордсмен среди маленьких пациентов родильного дома № 3 Владивостока за 2019-2020 годы. Ближайший к нему по антропометрическим показателям малыш родился в учреждении в январе 2018 году с весом 5380 граммов и ростом – 58 см в результате плановой операции «кесарево сечение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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