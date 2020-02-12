Андрей Кончаловский может возглавить «Меридианы Тихого»

Андрей Кончаловский может стать президентом кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» в 2020 году. Известный актер и режиссер предварительно принял предложение возглавить значимое кинособытие, которое пройдет в Приморье с 12 по 18 сентября. В этом году планируется расширить географию фестиваля, приобщить к празднику кино жителей разных районов края, а также заострить внимание на документальном кино о войне, в честь Года памяти и славы в России.

Известный в России и за рубежом артист, сценарист и кинорежиссер, на правах президента сможет открыть 18-ый фестиваль «Меридианы Тихого», поучаствовать в выборе лучшей картины и провести творческие встречи со зрителями. Об этом стало известно на совещании под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко. Пресс-служба краевого правительства сообщает, что подготовка к масштабному фестивалю, который каждый год собирает профессионалов кинематографа, уже идет полным ходом. По словам генерального директора и художественного руководителя события Ефима Звеняцкого, переговоры с Кончаловским еще продолжаются, согласовываются все рабочие моменты. Стоит отметить, что именитый актер уже принимал непосредственное участие в кинофестивале. Так, три года назад ему был посвящен целый раздел «Ретроспективы».

Губернатор Приморья отметил, что к празднику кино в этом году должны приобщиться не только жители Владивостока. Планируется, что «звездный десант» высадится в разных районах края. Несколько муниципалитетов примут «Эхо Меридианов» – известные актеры театра и кино откроют фестиваль, пройдут по ковровым дорожкам и порадуют жителей региона. Также планируется показать фильм с участием одного из артистов и небольшие театральные постановки. По доброй традиции продолжатся и кинотуры по краю. Маршруты и актерский состав еще формируются. По словам Ефима Звеняцкого, в оргкомитет поступило уже больше 300 киноработ.

– Мы особое внимание уделяем тому, что в России отмечают Год памяти и славы. Планируем показать документальные кино о войне, – отметил художественный руководитель фестиваля.

Организатором кинофестиваля «Меридианы Тихого» выступает Приморский академический краевой драматический театр имени Максима Горького при поддержке Правительства Приморского края и содействии Министерства культуры Российской Федерации.

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