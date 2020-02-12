2020-02-12T12:26:01+03:00
Звезды

Андрей Кончаловский может возглавить «Меридианы Тихого»

Обширная программа кинофестиваля в этом году охватит большинство территорий Приморья
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Андрею Кончаловскому предложили стать президентом фестиваля «Меридианы Тихого»Андрею Кончаловскому предложили стать президентом фестиваля «Меридианы Тихого»Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Андрей Кончаловский может стать президентом кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» в 2020 году. Известный актер и режиссер предварительно принял предложение возглавить значимое кинособытие, которое пройдет в Приморье с 12 по 18 сентября. В этом году планируется расширить географию фестиваля, приобщить к празднику кино жителей разных районов края, а также заострить внимание на документальном кино о войне, в честь Года памяти и славы в России.

Известный в России и за рубежом артист, сценарист и кинорежиссер, на правах президента сможет открыть 18-ый фестиваль «Меридианы Тихого», поучаствовать в выборе лучшей картины и провести творческие встречи со зрителями. Об этом стало известно на совещании под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко. Пресс-служба краевого правительства сообщает, что подготовка к масштабному фестивалю, который каждый год собирает профессионалов кинематографа, уже идет полным ходом. По словам генерального директора и художественного руководителя события Ефима Звеняцкого, переговоры с Кончаловским еще продолжаются, согласовываются все рабочие моменты. Стоит отметить, что именитый актер уже принимал непосредственное участие в кинофестивале. Так, три года назад ему был посвящен целый раздел «Ретроспективы».

Губернатор Приморья отметил, что к празднику кино в этом году должны приобщиться не только жители Владивостока. Планируется, что «звездный десант» высадится в разных районах края. Несколько муниципалитетов примут «Эхо Меридианов» – известные актеры театра и кино откроют фестиваль, пройдут по ковровым дорожкам и порадуют жителей региона. Также планируется показать фильм с участием одного из артистов и небольшие театральные постановки. По доброй традиции продолжатся и кинотуры по краю. Маршруты и актерский состав еще формируются. По словам Ефима Звеняцкого, в оргкомитет поступило уже больше 300 киноработ.

– Мы особое внимание уделяем тому, что в России отмечают Год памяти и славы. Планируем показать документальные кино о войне, – отметил художественный руководитель фестиваля.

Организатором кинофестиваля «Меридианы Тихого» выступает Приморский академический краевой драматический театр имени Максима Горького при поддержке Правительства Приморского края и содействии Министерства культуры Российской Федерации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Что бы я хотел пожелать "Меридианам Тихого" во Владивостоке? Как можно больше пересечений между собой и любовью»: Константин Хабенский

Корреспондент «КП - Владивосток» побывал на 17-ом открытии международного кинофестиваля и запечатлел для вас все самое интересное, включая звездных гостей (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Андрей Кончаловский: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Жан-Поль Готье: белорусы – те же россияне
Известный французский кутюрье представил в Москве свое Fashion Freak Show, премьера которого состоялась во Дворце молодежи. Он рассказал «СВ» об эпатажном спектакле, уходе из мира высокой моды и вдохновляющей его игрушке [Союзное вече]
Новости 24
Жительница Приморья решила выспаться в чужом доме, теперь ей грозит статья
Вот это богатырь: во Владивостоке родился малыш с рекордно высоким весом
Сразу две коммунальные аварии оставили Ленинский район Владивостока без воды и тепла
«Похоже, распил»: Lexus разорвало на части в Приморье, есть погибший
Во Владивостоке пенсионер попал в больницу с бутылкой в заднем проходе
Плати больше: владивостокский таксист повез женщину в лес
Пришлось стрелять: полиция Владивостока установила личность водителя "Приуса", протаранившего авто и шлагбаум
Расследование окончено: пойманного прохожими голого педофила ждет суд
И треснул мир напополам, вороний дозор пугает жителей Владивостока
Наивная простота: мошенники заработали на пожилой учительнице из Приморья почти 3 миллиона рублей
В Артеме школьников застукали за взрослым занятием в лифте
«Ран, Вася, ран»: на Эгершельде водитель Prius, протаранивший машины и шлагбаум, пустился в бега по морю
В Приморье продавца рыбы решили «лечить» от преступных наклонностей обязательными работами