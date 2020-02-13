2020-02-13T05:44:30+03:00
Спорт

Защитникам посвящается: известный приморский спортсмен отбуксировал загруженный лесовоз

Иван Савкин сдвинул больше 57 тонн [фото, видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Иван Савкин сдвинул лесовоз в Приморье. Фото: предоставлено "КП" спортсменомИван Савкин сдвинул лесовоз в Приморье. Фото: предоставлено "КП" спортсменом
Изменить размер текста:

В преддверии Дня защитника Отечества, жители и гости села Анучино смогли стать очевидцами необычного события. На глазах у изумленной публики известный приморский спортсмен Иван Савкин сдвинул лесовоз. Вес загруженного длинномера превысил 57 тонн. Тяжелая техника поддалась силе мастера экстремальной буксировки с первой же попытки.

Тяжелую технику удалось протащить на полметра. Фото: предоставлено "КП" спортсменом

Тяжелую технику удалось протащить на полметра. Фото: предоставлено "КП" спортсменом

Силач из Приморья, известный, как человек-гора, не перестает удивлять общественность своими способностями. В центре села Анучино богатырь с первой попытки на 54 сантиметра протащил лесовоз, массой 57,5 тонн. Как поделился пауэрлифтер, ему удалось побить действующий в этой дисциплине мировой рекорд, который составлял 45 тонн. Очередную победу Иван Савкин в преддверии 23 февраля посвятил всем защитникам Отечества.

Приморский силач Иван Савкин сдвинул лесовоз.Видео: предоставлено спортсменом! другой источник

Помимо показательного выступления, которое особенно впечатлило школьников, силач провел 6 встреч с жителями Анучинского района. Во время бесед Иван ответил на вопросы присутствующих и рассказал о пользе спорта и здорового образа жизни.

Спортсмена буквально окружили после выступления. Фото: предоставлено героем публикации

Спортсмена буквально окружили после выступления. Фото: предоставлено героем публикации

Иван Савкин известен далеко за пределами Приморья благодаря буксировке поездов, танков, судов и прочей тяжелой техники. В планах спортсмена продолжить тренировки и вближайшее время порадовать приморцев новыми рекордами.

Вес длинномера увеличили с помощью груза. Фото: предоставлено "КП" спортсменом

Вес длинномера увеличили с помощью груза. Фото: предоставлено "КП" спортсменом

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Тарасов опубликовал фотографию с парикмахером из Азии и назвал его "коронавирус"
Что именно этим хотел сказать футболист, который находится на просмотре в казанском "Рубине", не понятно, но ранее он уже заявлял, что новой инфекции уделяется слишком много внимания [фото]
Александр Поветкин – Диллиан Уайт: «Русский витязь» сразится с претендентом на титул чемпиона мира
Менеджеры Диллиана Уайта по своей инициативе вышли с предложением провести бой с Александром Поветкиным, который пройдёт весной, вероятнее всего, в апреле 2020 года
Новости 24
Прокуратура проводит проверку после избиения четвероклассницы во Владивостоке
Истребление ради выгоды: 34 килограмма рогов вымирающих зверей хотел продать житель Приморья
Зверства ОРВИ в Приморье: 17 детсадов закрыто, 671 школьный класс распущен
Спасибо за испорченные выходные: метель и сильный ветер обрушатся на Приморье
Погоня по морю со стрельбой и полицией: беглый водитель «Приуса» задержан во Владивостоке
Во Владивостоке судьи от народа приговорили братоубийцу к колонии строгого режима
Заключенные усадят жителей и гостей Владивостока на новые лавочки
Никаких возмущений: во Владивостоке 4-балльные пробки
По всему Дальнему Востоку разыскивают певцов
Приморочке дали 6 месяцев условно за неуплату алиментов
Вытаскиваем зонтики: синоптики передали дождь в Приморье
Жительница Приморья решила выспаться в чужом доме, теперь ей грозит статья
Вот это богатырь: во Владивостоке родился малыш с рекордно высоким весом
Сразу две коммунальные аварии оставили Ленинский район Владивостока без воды и тепла
«Похоже, распил»: Lexus разорвало на части в Приморье, есть погибший
Во Владивостоке пенсионер попал в больницу с бутылкой в заднем проходе
Плати больше: владивостокский таксист повез женщину в лес
Пришлось стрелять: полиция Владивостока установила личность водителя "Приуса", протаранившего авто и шлагбаум
Расследование окончено: пойманного прохожими голого педофила ждет суд
И треснул мир напополам, вороний дозор пугает жителей Владивостока
Наивная простота: мошенники заработали на пожилой учительнице из Приморья почти 3 миллиона рублей
В Артеме школьников застукали за взрослым занятием в лифте
«Ран, Вася, ран»: на Эгершельде водитель Prius, протаранивший машины и шлагбаум, пустился в бега по морю
В Приморье продавца рыбы решили «лечить» от преступных наклонностей обязательными работами