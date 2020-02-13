Защитникам посвящается: известный приморский спортсмен отбуксировал загруженный лесовоз

В преддверии Дня защитника Отечества, жители и гости села Анучино смогли стать очевидцами необычного события. На глазах у изумленной публики известный приморский спортсмен Иван Савкин сдвинул лесовоз. Вес загруженного длинномера превысил 57 тонн. Тяжелая техника поддалась силе мастера экстремальной буксировки с первой же попытки.

Тяжелую технику удалось протащить на полметра. Фото: предоставлено "КП" спортсменом

Силач из Приморья, известный, как человек-гора, не перестает удивлять общественность своими способностями. В центре села Анучино богатырь с первой попытки на 54 сантиметра протащил лесовоз, массой 57,5 тонн. Как поделился пауэрлифтер, ему удалось побить действующий в этой дисциплине мировой рекорд, который составлял 45 тонн. Очередную победу Иван Савкин в преддверии 23 февраля посвятил всем защитникам Отечества.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/760467" frameborder="0"></iframe> Приморский силач Иван Савкин сдвинул лесовоз.Видео: предоставлено спортсменом! другой источник

Помимо показательного выступления, которое особенно впечатлило школьников, силач провел 6 встреч с жителями Анучинского района. Во время бесед Иван ответил на вопросы присутствующих и рассказал о пользе спорта и здорового образа жизни.

Спортсмена буквально окружили после выступления. Фото: предоставлено героем публикации

Иван Савкин известен далеко за пределами Приморья благодаря буксировке поездов, танков, судов и прочей тяжелой техники. В планах спортсмена продолжить тренировки и вближайшее время порадовать приморцев новыми рекордами.