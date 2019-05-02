2019-05-02T14:59:48+03:00
Спорт

Приморский силач Иван Савкин сдвинул теплоход весом больше 11000 тонн

Новый мировой рекорд strongman посвятил Дню рождения любимой супруги
Милана СОКОЛ
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Приморский спортсмен сдвинул теплоход-контейнеровоз. Фото: из личного архива Ивана СавкинаПриморский спортсмен сдвинул теплоход-контейнеровоз. Фото: из личного архива Ивана Савкина
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Пауэрлифтер, мастер спорта по жиму лежа, приморский силач Иван Савкин установил новый мировой рекорд. В этот раз силе русского богатыря покорился теплоход-контейнеровоз, водоизмещением около 16000 тонн и весом больше 11000 тонн. При этом в подвиге известного спортсмена, оказался романтический подтекст. Таким оригинальным способом strongman решил поздравить любимую супругу накануне ее Дня рождения.

Именитый спортсмен установил новый рекорд, сдвинув больше 11000 тонн.Видео: предоставлено «Комсомольской правде» Иваном Савкиным

Корреспондент «КП»-Владивосток» пообщался с силачом и узнал подробности абсолютного мирового рекорда, установленного во Владивостоке 2 мая. Подготовка к событию началась с зимы. С февраля Иван приступил к ежедневным тренировкам, выполняя по два или три подхода за день. В качестве объекта передвижения спортсмен выбрал теплоход-контейнеровоз «Владимир Мясников» Камчатского морского пароходства. Вес судна составляет 11300 тонн.

Установить рекорд помогли ежедневные тренировки. Фото:из личного архива Ивана Савкина

Установить рекорд помогли ежедневные тренировки. Фото:из личного архива Ивана Савкина

Запечатлеть исторический момент на территорию Первомайского судоремонтного завода во Владивостоке приехали представители СМИ, включая федеральное телевидение. Из-за сильного ветра, мероприятие пришлось перенести на несколько часов. Но гости площадки, собравшиеся для поддержки спортсмена, дождались отчетного времени. Многотонная махина покорилась Савкину с первой попытки. Пауэрлифтер сдвинул теплоход на 2 метра 50 сантиметров. Во время второй попытки рекордсмену удалось протащить судно на 2 метра 10 сантиметров.

Многотонное судно покорилось рекордсмену с первой попытки. Фото:из личного архива Ивана Савкина

Многотонное судно покорилось рекордсмену с первой попытки. Фото:из личного архива Ивана Савкина

Поддержать силача приехали представители СМИ и неравнодушные жители края. Фото:из личного архива Ивана Савкина

Поддержать силача приехали представители СМИ и неравнодушные жители края. Фото:из личного архива Ивана Савкина

– Свой рекорд, я посвящаю супруге Наталье, у которой послезавтра будет День рождения,–скромно отметил Иван.

На протяжении нескольких лет strongman демонстрирует волю к победе, устанавливая рекорды, неподвластные другим спортсменам. Экстремальная буксировка поездов, судов, танков и прочей тяжелой техники – стала визитной карточкой приморского силача. Иван Савкин трижды вписан в Книгу рекордов Гиннеса, однако новые победы пока не удалось добавить в общий список, в связи с санкциями России и США. Не исключено, что вопрос все же получится решить в пользу приморца, с которым уже связались специалисты московского представительства заветной Книги рекордов.

Довольный спортсмен после экстремальной буксировки. Фото:из личного архива Ивана Савкина

Довольный спортсмен после экстремальной буксировки. Фото:из личного архива Ивана Савкина

Мировой рекордсмен Иван Савкин установил сразу два рекорда в Приморье

Приморский силач Иван Савкин ставит рекорд

Силач Савкин поставил во Владивостоке мировой рекорд по буксировке водного транспорта

Силач из Приморья Иван Савкин сдвинул с места 40-тонный большегруз

ИСТОЧНИК KP.RU

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