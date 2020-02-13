ВКАД будет называться не так и городские пляжи не тронет - мэр Владивостока

Владивостокскую кольцевую автодорогу (ВКАД) запроектируют по-новому, чтобы трасса вдоль Амурского залива не уничтожила существующие городские пляжи. Об этом заявил мэр города Олег Гуменюк 13 февраля на встрече с журналистами.

Градоначальник сообщил, что уже есть поручение президента по поводу строительства кольцевой дороги.

- Но он не ВКАД будет называться уже. Потому что Олег Николаевич (Кожемяко, губернатор Приморского края - прим. ред.) не поддерживает тот ВКАД, который был, который шел вдоль берега. Где кинули дорогу и забрали все пляжи, которые у нас существуют, - возмутился мэр.

В основе нового проекта, по его словам, станет предложение компании «Гипростроймост», которая разрабатывала макет проект моста на остров Елены к ВЭФ-2019. Они проложили ВКАД по существующим городским дорогам. В частности, речь шла о дороге ниже ДВО РАН, вдоль рыбозавода на Второй речке, улице Нефтеветка, которая проходит вдоль нефтебазы на Первой речке, дороге к мысу Кунгасный.

- Будет новый проект, - резюмировал Олег Гуменюк, мэр Владивостока.

Напомним, ВКАД – владивостокская кольцевая автомобильная дорога – это магистральный маршрут, опоясывающий город и соединяющий в одно транспортное кольцо объездную Седанка - Патрокл, дороги на Русском острове, существующий Русский мост и проектирующийся мост на Елену, а также будущую трассу вдоль Амурского залива. Кольцевая должна разгрузить центр города и Эгершельд, открыть грузовикам альтернативный выезд из порта и стать дублером для трассы Некрасовский путепровод - Заря - Седанка.

- Проект предполагается делать на принципах государственно-частного партнерства в форме концессионного соглашения. Проект нужен. По предварительным подсчетам, стоимость проекта будет составлять порядка 100 миллиардов рублей, – заявлял ранее заместитель генерального директора, руководитель инвестиционного блока АНО АПИ Даниил Половинка.

Частью ВКАД должен стать мост с Эгершельда на остров Елены. Его строительство может начаться уже в 2021 году.