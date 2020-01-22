2020-01-22T10:24:50+03:00
Общество

Строительство нового моста на остров Елены может начаться уже в 2021 году

Губернатор Приморья поручил профильному министерству подготовить обоснование инвестиций. На основании этого можно будет начать стройку уже в следующем году
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Проект моста на остров Елены представили на ВЭФ 2019, а уже в декабре того же года правительство дало строительству моста "зеленый свет".Проект моста на остров Елены представили на ВЭФ 2019, а уже в декабре того же года правительство дало строительству моста "зеленый свет".Фото: Александра ШОПЕНКО
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Власти Приморья намерены начать строительство моста на остров Елены уже в 2021 году. Профильное министерство по поручению главы региона подготовит обоснование инвестиций. На основании этого можно будет заложить проектную стоимость и начать строительство уже в 2021 году. Закончить возведение инженерного сооружения планируется к 2025 году.

- Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края в течение 2020 года разработать обоснование инвестиций по строительству моста на остров Елены, с тем, чтобы в следующем году уже можно было приступить к его строительству.Параметры будут определены после разработки обоснования инвестиций, - уточнили в пресс-службе правительства Приморского края.

Пока окончательный параметры мостового сооружения не определены, можно лишь предположить, какими характеристиками оно будет обладать. На основании представленной модели на ВЭФ в 2019 году можно сделать вывод, что сооружение свяжет улицу Казанскую с островом Елены через пролив Босфор Восточный. Длина нового моста предположительно превысит 2 километра. Вместе с этим остров Елены также придется соединить с островом Русский, чтобы полностью воплотить в жизнь концепцию, позволив большегрузному транспорту попадать в порт минуя центр города.

Напомним, проект моста на остров Елены презентовал губернатор Приморья Олег Кожемяко на Восточном экономическом форуме в 2019 году. Проектировщиком моста выступил Институт "Гипростроймост - Санкт-Петербург".

Проект моста на остров Елены попал в программу приведения в нормативное состояние и строительство мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения до 2035 года. Эту программу в декабре 2019 года утвердило правительство России и выделило на нее 1,1 трлн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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