2020-02-14T08:53:10+03:00
Общество

Директор об учителе, которая разбирала мат со школьниками в Уссурийске: владеет современными технологиями

Учитель, практикующий слишком взрослые уроки, до сих пор работает в учреждении [видео]
Кристина ГРИН
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Учителя не уволили, и она продолжает работать в образовательном учреждении.Учителя не уволили, и она продолжает работать в образовательном учреждении.Фото: Александр КОЦ
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Скандал в сфере образования разразился после того, как в сети появилось видео занятного урока русского языка в школе №14 Уссурийска. Напомним, что в объектив камеры мобильного одного из учеников попала любопытная сцена. Педагог написала на доске нецензурное слово и объясняла школьникам, как проверить гласную в слове и окончание. Вроде и правило верно говорит, и мотив – дать знания – хорош, но вот только почему мат.

Необычный урок в школе Уссурийска.

Видео распространилось в интернете молниеносно. Признаться, общественность отреагировала на взрослый урок для учеников неоднозначно. Часть подписчиков осуждала педагога, другая – напротив, заступилась за женщину.

Вместе с тем, управление образования заявило о том, что инициировало проведение проверки, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Оказалось, что видео не первой свежести, именно поэтому учителя не накажут, и она продолжит работать в школе.

В образовательном учреждении заявили о том, что запись была сделана в ноябре-декабре 2018 года учениками 9 класса. Руководство не отрицает дисциплинарного проступка со стороны руководства, однако из-за срока давности уволить сотрудника просто не имеет права.

- Руководством школы проведена разъяснительная работа по употреблению педагогическим составом ненормативной лексики в присутствии учащихся. Также проведена разъяснительную работу среди учащихся о запрете ведения видеосъемки при отсутствии согласия лиц, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Илья Вологин, директор школы №14 Уссурийска. - Педагога можно охарактеризовать, как специалиста, зарекомендовавшего себя как творческий и квалифицированный учитель и классный руководитель, освоивший разные направления своей деятельности. Владеет современными образовательными технологиями. Наград и поощрений в сфере образования не имеет.

Теперь дело за результатами прокурорской проверки. Сотрудники надзорного ведомства после инцидента заявили о намерении дать оценку организации профилактической работы в учреждении, а также деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. По результатам будет ясно, что ждет учителя с «современными образовательными технологиями».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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