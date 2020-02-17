«Комсомолка» приглашает жителей и гостей города на празднование Масленицы

Как же хочется скорее проводить зиму и встретить теплую весну!

«Комсомольская правда» совместно с Центром зимнего отдыха «Комета» приглашают жителей и гостей Владивостока вместе провести традиционный праздник «Широкая масленица» в атмосфере народных обычаев и традиций. С плясками и конкурсами, вкусными угощениями проводим холода и встретим долгожданную весну.

В программе:

- выступление коллектива;

- русские народные забавы и развлечения;

- конкурсы с призами для взрослых и для детей;

- сжигание чучела Масленицы;

И, конечно, будем согревать всех горячим чаем с блинами.

Ждем гостей 1 марта в Центре зимнего отдыха «Комета».

Начало мероприятия в 13.00.