«Комсомолка» приглашает жителей и гостей города на празднование Масленицы
Как же хочется скорее проводить зиму и встретить теплую весну!
«Комсомольская правда» совместно с Центром зимнего отдыха «Комета» приглашают жителей и гостей Владивостока вместе провести традиционный праздник «Широкая масленица» в атмосфере народных обычаев и традиций. С плясками и конкурсами, вкусными угощениями проводим холода и встретим долгожданную весну.
В программе:
- выступление коллектива;
- русские народные забавы и развлечения;
- конкурсы с призами для взрослых и для детей;
- сжигание чучела Масленицы;
И, конечно, будем согревать всех горячим чаем с блинами.
Ждем гостей 1 марта в Центре зимнего отдыха «Комета».
Начало мероприятия в 13.00.
ИСТОЧНИК KP.RU