2020-02-18T08:12:20+03:00
Общество

Сразу два циклона с ледяным дождем, градом и снегопадом взяли курс на Приморье

Синоптики назвали дату ближайшего стихийного бедствия и варианты развития событий
Кристина ГРИН
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Еще одно стихийное бедствие прогнозируется в конце этой недели.Еще одно стихийное бедствие прогнозируется в конце этой недели.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Не успело Приморье оправиться после снегопада, как синоптики заговорили о новом циклоне. Притом, речь сразу о двух воздушных массах, которые лихо испортят погоду в регионе. Тревожное предупреждение появилось на портале Маглипогода. Согласно сообщению, объединятся циклоны в ночь с 21 на 22 февраля. Отсюда в субботу в крае пройдут осадки разной степени интенсивности. Больше всех опасаться двойного удара стихии стоит жителям южных и восточных районов Приморья. Там непогода не станет скромничать, поэтому местами ожидается сильный снегопад.

Циклон принесет неприятности едва ли не всем жителям региона. Снег, мокрый снег, снег с дождем, ледяной дождь, град, снежная крупа и гроза – синоптик-любитель не исключает, что осадки могут принять различные формы. Очевидно, что все это станет причиной осложнения дорожной ситуации. Стоит быть предельно внимательными, потому что край окажется во власти гололедицы и снежного наката. Будет очень скользко.

- На юге и на востоке края местами может выпасть более 30 миллиметров осадков за 12 часов и менее. Советую всем водителям не планировать дальние поездки в ночь с 21 на 22 февраля и днем 22 февраля. На перевалах ожидается сильный снег, - отмечают на портале Маглипогода.

Как оказалось, предупреждения синоптика-любителя правдивы. По данным специалистов, причина февральских снегопадов – переход к весеннему сезону.

- Так, с 21 на 22 февраля над Приморьем сначала пройдет атмосферный фронт с небольшим снегом, а затем слаборазвитый циклон с небольшими и умеренными осадками. Причем чем ближе к побережью, тем больше вероятность жидкой фазы осадков и/или моросящего тумана, - отмечает Борис Кубай, глава Примгидромета. - Температура при этом, естественно, будет положительной. Не исключен слабый снег и 24 февраля, связанный с очередным фронтом.

Вместе с тем, в конце февраля, по данным Примгидромета, над Японским морем пройдет очередной циклон. О его траектории говорить пока рано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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