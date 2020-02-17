Пережить снегопад: на Владивосток обрушилась месячная норма осадков

Месячная норма осадков выпала за минувшие сутки во Владивостоке. Мощный удар стихии значительно осложнил дорожную обстановку и транспортное сообщение. В городе работает штаб по ликвидации последствий непогоды. Уборка снега с магистралей дальневосточной столицы ведется в круглосуточном режиме, задействовано больше 100 единиц техники. На очистку территории 17 февраля вышли 195 рабочих. «Комсомолка» публикует медиаподборку с заснеженных улиц приморского города.

Сотрудник ГИБДД подключился к уборкеФото: Ярослав ЮРЬЕВ

Сугробы в высоту больше метраФото: Милана СОКОЛ

Владивосток утонул в снежной пучине из-за 15 миллиметров осадков, которые выпали всего за сутки. Естественно, что дороги, дворы и тротуары местами превратились в полосу препятствий. Заложниками ситуации оказались автомобилисты,пешеходы и пассажиры. Очередной День жестянщика не заставил себя долго ждать. В краевой столице за минувшие сутки произошел целый ряд ДТП. По официальным данным зарегистрировано больше 100 аварий, в которых пострадали 202 авто. При этом два человека погибли, 5 получили различные травмы.

Буксуют даже 4WDФото: Милана СОКОЛ

На дорогах трудится больше 100 единиц спецтехникиФото: Ярослав ЮРЬЕВ

Силы специалистов муниципального дорожного хозяйства сейчас брошены на ликвидацию последствий снегопада. В уборке задействованы почти 200 специалистов. Дороги чистят 140 сотрудников владивостоксого предприятия по содержанию городских территорий. Дополнительно мэрия приморской столицы привлекла 55 представителей коммерческих организаций. Уборкой на придомовых территориях занимаются больше 1100 работников управляющих компаний города.

Сотрудники различных организаций вышли на расчистку окрестностейФото: Милана СОКОЛ

adm_vlc Во Владивостоке ликвидируют последствия снегопада

Часть дорог еще ночью была обработана противогололедными материалами. Основные магистрали сейчас расчищены, но наблюдается снежный накат. Из-за сложного рельефа с обилием подъемов и спусков, движение во Владивостоке еще осложнено. На борьбу со снежными завалами выходят все желающие.

Вечером горожане вышли на расчистку дворов и проездовФото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/761291" frameborder="0"></iframe> Инициативные приморцы вышли на очистку дворов.Видео: dps.control! другой источник

Для перевозки пассажиров во Владивостоке работает 515 автобусов, 11 трамваев и 7 троллейбусов. Задержки происходят опять из-за скользких дорог. Подъемы с трудом даются даже пассажирскому транспорту. 13 междугородних рейсов отменены.

На дорогах снежная «каша» и наледьФото: Милана СОКОЛ

В качестве альтернативы администрация Владивостока предлагает желающим проезд на электричках. Так, в будние дни можно добраться до центра города со станции «Мыс Чуркин», отправление в 07:16. Второй электропоезд курсирует по городу с «Луговой». Электричка отправляется в 08:28 с утра и в 18:20 вечером.

Пешеходам приходится идти вдоль проезжей частиФото: Милана СОКОЛ

Тем, кто все же решил покорять сопки на личных авто, сотрудники ГИБДД советуют выбрать безопасную скорость для движения и соблюдать дистанцию. Специалисты просят не парковать машины вдоль обочин, чтобы обеспечить качественную уборку магистралей от оставшегося снега.

Игра «Найди авто» во Владивостоке крайне актуальнаФото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что синоптики уже прогнозируют новый снежный циклон, который может ударить по Приморью в конце рабочей недели.

Снежная сказка во ВладивостокеФото: Милана СОКОЛ

Дворы занесло снегом,мусор вывезен не вездеФото: Милана СОКОЛ