Этот год был крайне тяжелый: телеведущая Татьяна Бережная рассказала об отставке с поста вице-мэра Владивостока

Тележурналист Татьяна Бережная ушла в отставку с поста вице-мэра Владивостока. Около года она курировала в администрации СМИ, вопросы информационной политики, спорт, а также взаимодействие с молодежью. «КП-Владивосток» удалось пообщаться с экс-чиновницей, узнать о планах на будущее и подвести некие итоги работы в мэрии.

– Заявление на увольнение написала еще перед отпуском, 3 февраля. Спустя 4 дня я улетала на отдых, - рассказала Бережная.

Некоторые издания связали отставку Бережной со встречей мэра города с представителями СМИ, которая состоялась 13 февраля.

– Когда состоялась встреча главы с журналистами, меня даже не было в стране. Поэтому к ней моя отставка не имеет никакого отношения, – заверила Татьяна Бережная.

Татьяна Александровна отметила, что итоги пресс-конференции ее действительно не порадовали, но увольнение уж точно с этим не связано. Истинную причину при этом специалист решила не комментировать.

– На данный момент у меня очень много планов, в том числе и творческих. Я рассматриваю несколько предложений по работе. Но сейчас я отдыхаю вместе с семьей. Планирую набраться сил до весны, потому что прошедший год был крайне тяжелый, мои родные меня практически не видели, – поделилась Бережная.

На должность заместителя главы города журналист и ведущая ГТРК «Владивосток» была назначена 5 апреля 2019 года. Вице-мэр курировала вопросы информационной и молодежной политики, взаимодействие с общественными организациями, физкультуру и спорт, а также управление по исполнению программ по поддержке населения. Сейчас обязанности Бережной распределены между другими сотрудниками. За связи со СМИ и молодежку временно отвечает первый вице-мэр Ольга Козерацкая.

Подводя итоги работы в администрации Владивостока, Татьяна Бережная отметила, что за год общими усилиями удалось помочь центру современного искусства «Артэтаж». Хоть ведомство пока не получило статус музея, которого добивалось, удалось решить вопрос с проведением выставок на более высоком уровне. Также своей заслугой журналист считает отлаженную работу специалистов управления информационной политики.

– Раньше пресс-служба города не то, чтобы была закрыта от журналистов, но не так активно анонсировала все события. Сейчас это все происходит в режиме онлайн, особенно, если дело касается каких-то ЧП. Вся информация поступает оперативно и максимально открыто для коллег, – рассказала Бережная.

Своих непосредственных коллег из администрации Бережная называет Dream team – командой мечты. Со слов начальницы, подчиненные не просто просиживали драгоценное время на рабочих местах, а подходили к исполнению профессионального долга со всей душой.

– У меня собрались все те, кто проводит какие-то мероприятия в городе – культура, спорт, молодежка, СМИ. Все управления действовали в команде, помогая друг другу. Мы все работали на благо города и понимали зоны ответственности. Без классной команды ничего бы не вышло, а удалось в этом году действительно многое, – подытожила Татьяна.

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