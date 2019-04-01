Известный журналист может стать вице-мэром Владивостока

На этой неделе мэр Владивостока Олег Гуменюк официально вступит в должность. Принятие присяги запланировано на пятницу 5 апреля, после чего в администрации продолжится формирование новой команды.

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудили итоги прошедшей недели – в том числе отставку сразу трех вице-мэров и повышение Ольги Козерацкой до первого заместителя главы города.

- То, что Козерацкая возглавит весь финансовый блок – мне кажется, это очень неплохое приобретение для новой команды, потому что я ее знаю еще с тех пор, когда был депутатом Думы Владивостока. Она – достаточно грамотный специалист, который разбирается в городских финансах. А по поводу отставок Юрия Быстрова, Натальи Зубовой и Игоря Ткаченко - это же очевидно. Новая метла метет по-новому, и избранный мэр расширяет пространство для маневра, высвобождает поле для того, чтобы завести представителя своей собственной команды, - высказал мнение краевой депутат Дмитрий Новиков, который представляет в Заксобрании избирательный округ №2 города Владивостока.

Он не исключает возвращения в городскую администрацию Константина Межонова – экс-губернатора и бывшего вице-мэра по вопросам образования. Также в администрацию может перейти депутат городской думы Кирилл Григорьев, который был соперником Гуменюка в борьбе за кресло мэра, но в последний момент отдал ему свой голос.

Новый мэр Владивостока пока не называет людей, которые займут вакантные места в администрацииФото: vlc.ru

Кроме того, есть большая вероятность, что ушедшего Ткаченко заменит известный приморский журналист Татьяна Бережная. У нее два высших образования – «Журналистика» и «Государственное и муниципальное управление», большой опыт работы телеведущей на ГТРК «Владивосток». Ее уважают коллеги и представители власти. С февраля этого года Татьяна исполняет в мэрии обязанности руководителя управления по работе со СМИ. В случае утверждения вице-мэром она будет курировать не только СМИ, но и спорт, работу с молодежью и общественными организациями.

Сразу после избрания Олега Гуменюка в четверг журналисты поинтересовались, кто займет вакантные места в руководстве городом. Мэр ответил:

- Мне хотелось бы назвать этих людей только после того, как они пройдут проверку.

А сегодня в эфире «Комсомолки» депутат Дмитрий Новиков заметил также, что «Гуменюк пойдет по пути, проторенному Олегом Кожемяко: то есть он постарается включить в свою команду представителей разных политических групп города Владивостока для того, чтобы эта команда была сбалансированной».