2020-02-18T15:23:22+03:00
Общество

Купить популярный торговый центр во Владивостоке желающих не нашлось

Clover House и парковка в самом центре города за 1,7 миллиарда не соблазнили бизнесменов
Милана СОКОЛ
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Торговый центр расположен на Семеновской, рядом с остановкой общественного транспорта. Источник: Яндекс.КартыТорговый центр расположен на Семеновской, рядом с остановкой общественного транспорта. Источник: Яндекс.Карты
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17 февраля на всероссийской площадке электронных торгов uTender должен был пройти аукцион по продаже ТЦ Clover House, расположенного в самом сердце Владивостока. Но торги не состоялись. Как оказалось, желающих купить популярный магазин, соседнее здание и оборудованную парковку просто не нашлось. Стартовая стоимость единого лота составила 1 748 233 118,94 рублей.

– На участие в торгах не подано ни одной заявки, – констатировал специалист электронной площадки.

Напомним, торговый центр на Семеновской, 15, должен был уйти с молотка из-за банкротства фирмы-владельца. ООО «Век» задолжало московской компании «Менеджмент-Консалтинг» больше двух миллиардов рублей по кредиту. Торги организовал арбитражный управляющий, который был назначен после официальной процедуры банкротства – в апреле 2019 года.

Планировалось продать не только популярный торговый центр, но и технику, инвентарь и главное - земельные участки в центре города. Правда, все четыре участка, включая парковку, передаются в долгосрочное пользование на правах аренды. Стоимость земли - от 13 752 000 рублей до 39 000 000 рублей, в зависимости от площади. Также в общий лот вошло и офисное здание на Мордовцева, 6. Девятиэтажка обременена договором по ипотеке. Стоимость здания - 219 085 500 рублей.

Торговый центр Clover House уйдет с молотка из-за банкротства компании-владельца

Сделка с землей и зданиями в центе города обещает стать одной из самых дорогостоящих (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

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