Положение о проведении конкурса «КЛИНИКА ГОДА-2020» г. Владивосток

В современное время клиника – должна быть лечебным учреждением, где работает высокопрофессиональный коллектив врачей. Чтобы обратить внимание, поощрить и распространить передовой опыт наиболее эффективно работающих учреждений здравоохранения и поддержать инновационные процессы в учреждениях здравоохранения принято решение о ежегодном проведении конкурса «КЛИНИКА ГОДА» в 45 регионах страны на ресурсах медиахолдинга «Комсомольская правда». Каждый регион самостоятельно определяет сроки проведения ежегодного конкурса «КЛИНИКА ГОДА». В Приморье конкурс «КЛИНИКА ГОДА» осуществляется на ресурсах федерального медиахолдинга:

- радио «Комсомольская правда» (Владивосток 90,4 FM, Находка 107,2 FM, Уссурийск 99,4 FM),

- сайт KP.RU в Приморье (далее DV.KP.RU),

- еженедельный выпуск газеты «Комсомольская правда» (Владивосток, Приморье),

- социальные сети «Комсомольской правды» и партнёров конкурса.

Конкурс «КЛИНИКА ГОДА-2020» проводится на основе настоящего Положения. Организатором конкурса является Владивостокский филиал «Комсомольской правды», входящий в АО «Издательский дом «Комсомольская правда».

Конкурс проводится при поддержке Министерства Здравоохранения Приморского края.

Основные положения подготовлены Организатором конкурса, который в случае объективной необходимости, оставляет за собой право изменять сроки и условия проведения конкурса «КЛИНИКА ГОДА-2020» г. Владивосток;

1. Цели и задачи конкурса

- навигация среди медицинских учреждений Владивостока, Приморья для аудитории;

- информирование аудитории о наиболее качественных услугах, наиболее квалифицированных и клиентоориентированных учреждениях здравоохранения города;

- стимулирование разработки и внедрения новых медицинских технологий;

- развитие новых форм профессионального общения и обмена опытом.

2. Участники конкурса

В конкурсе могут принимать участие как краевые, так и муниципальные, и частные клиники.

К участию в конкурсе не допускаются учреждения здравоохранения:

- не имеющие лицензии на свою деятельность или имеющие лицензию, срок действия которой истек;

- имеющие за год, предшествующий дате подачи заявки на участие в конкурсе, несчастные случаи в сфере охраны труда и нарушения трудового законодательства.

3. Этапы конкурса

Устанавливаются следующие сроки и этапы проведения конкурса:

3.1. Первый этап - подготовительный

С 17 по 28 февраля - размещается информация о конкурсе на ресурсах медиаходлинга «Комсомольская правда» (сайт, радио, газеты, соцсети). На сайте DV.KP.RU в разделе «КЛИНИКА ГОДА» публикуются: положение о конкурсе, заявка на участие в конкурсе и форма договора.

Медицинские учреждения города и края информируются о сроках и правилах участия в конкурсе, приглашаются к участию.

Также в этот период могут быть подключены другие СМИ или другие медийные платформы для анонсирования конкурса.

3.2. Второй этап - регистрация участников конкурса

С 1 по 30 марта - идёт регистрация участников конкурса: заполнение заявки на участие в конкурсе (Приложение №1), анкеты на участие в номинациях «КЛИНИКА ГОДА-2020» (Приложение №2), анкеты на участие в номинации «ДОКТОР ГОДА-2020» (Приложение №3), заключение договора, оплата регистрационного взноса.

Определяются основные участники и номинации конкурса. Формируется раздел «КЛИНИКА ГОДА-2020» на сайте DV.KP.RU.

Осуществляется выбор участниками конкурса дополнительных опций конкурса (информационного пакета) для прямого общения с многочисленной народной аудиторией «Комсомольской правды»: выбираем ресурсы и форматы общения.

На основании предоставленных анкет:

- формируются презентации (визитные карточки) участников конкурса для публикации на сайте DV.KP.RU в разделе «КЛИНИКА ГОДА»;

- записываются аудиоролики с представлением клиник-участников конкурса;

- готовятся посты с представлением участников конкурса в соцсетях «КП»;

- разрабатывается тематический план цикла программ «Здоровый разговор» с участием докторов, номинантов конкурса «КЛИНИКА ГОДА-2020».

Организатор конкурса оставляет за собой право продления срока регистрации участников конкурса до 30 июня 2020 года.

3.3. Третий этап - представление участников конкурса

С 1 апреля по 31 мая – идёт представление участников конкурса (медицинских учреждений, докторов) на ресурсах медиахолдинга:

- на сайте DV.KP.RU в разделе «КЛИНИКА ГОДА»;

- в социальных сетях «КП»;

- в публикациях еженедельника «КП-Толстушка» (дополнительная опция, по желанию участников конкурса);

- на радио «Комсомольская правда» во Владивостоке 90.4 FM, Уссурийске 99.4 FM, Находке 107.2 FM.

Цикл программ «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» с участием докторов-номинантов конкурса «КЛИНИКА ГОДА-2020». Участники конкурса в прямом эфире делятся с радиослушателями и читателями сайта DV.KP.RU информацией о своей работе, новейших методиках по диагностике и лечению, реабилитации и профилактике заболеваний, новых стандартах по обслуживанию пациентов и новых видах медицинских услуг, которые ранее были недоступны для Приморцев. По итогам участия в программе «Здоровый разговор» на сайте DV.KP.RU выходит публикация по теме по согласованию с участником и выбранным пакетом услуг (Приложение №4).

Архив цикла программ «Здоровый разговор» бессрочно доступен по адресу.

3.3. Четвёртый этап - голосование

3.3.1. С 1 июня по 30 сентября - этап народного голосования

В этот период проходит активное общение с аудиторией, посредством публикаций в еженедельнике «Комсомольская правда», на сайте DV.KP.RU, участия в программах «Здоровый разговор» и размещения аудиороликов в эфире радио «Комсомольская правда».

Идёт народное голосование за участников конкурса «КЛИНИКА ГОДА-2020» в определенных номинациях. Голосование проходит на сайте DV.KP.RU в разделе конкурса «КЛИНИКА ГОДА».

3.3.2. С 14 по 30 сентября - этап тайного голосования экспертного совета - независимые эксперты и представители клиник-участников конкурса путем тайного голосования определяют лучшую клинику среди участников определенной номинации.

3.4. Четвёртый этап - подведение итогов

С 1 по 8 октября - этап подведения итогов и выявления победителей в номинациях.

3.5. Пятый этап - финал конкурса

9 октября - финал конкурса «КЛИНИКА ГОДА-2020» г. Владивосток.

Торжественная церемония вручения наград победителям конкурса. На торжественную церемонию приглашаются все участники конкурса «КЛИНИКА ГОДА-2020». Вручение призов осуществляется экспертами отрасли. Мероприятие, включающее в себя награждение победителей в заявленных номинациях. Победитель объявляется «КЛИНИКОЙ ГОДА» награждается Дипломом и памятным знаком. Победители в номинациях награждаются Дипломом. Победители конкурса получают право использовать полученный титул в целях продвижения клиники на рынке медицинских услуг на рынке Приморского края.

Все участники конкурса получают Диплом участника конкурса.

3.6. Шестой этап - представление победителей конкурса

С 12 по 16 октября - делимся с многотысячной народной аудиторией «Комсомольской правды» итогами конкурса, представляем победителей конкурса на ресурсах медиахолдинга:

- итоговые публикации с комментариями победителей конкурса, экспертов и общественных деятелей на сайте DV.KP.RU;

- итоги конкурса в новостных выпусках на радио «Комсомольская правда»;

- участие победителей конкурса в прямом эфире радио «Комсомольская правда» с трансляцией на сайте DV.KP.RU;

- итоговая публикация на страницах еженедельника «Комсомольская правда».

4. Условия участия в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 марта 2020 г.

Организатор конкурса оставляет за собой право продления срока регистрации участников конкурса до 30 июня 2020 года.

На основании поданной заявки (Приложение № 1) с каждым участником конкурса заключается Договор.

Стоимость участия в конкурсе зависит от выбранного пакета (Приложение № 4).

5. Номинации конкурса «КЛИНИКА ГОДА-2020» г. Владивосток

- «КЛИНИКА ГОДА» - лучшие клиники проекта в различных отраслях медицинской деятельности. Номинации определяются до 31 мая 2020 г. и зависят от количества участников конкурса;

- «ДОКТОР ГОДА» - лучшие доктора клиник, выбираются путем народного голосования на сайте DV.KP.RU до «30» сентября 2020 г. включительно;

- «ЛУЧШАЯ PR-КОМПАНИЯ» - специальная награда редакции «Комсомольская правда» за актуальность тем, популяризацию достижений приморских докторов и медицинских учреждений и активное просвещение аудитории «Комсомольской правды»;

- «ВЫБОР ЭКСПЕРТОВ» - специальная номинация, победители выбираются членами экспертного совета конкурса «КЛИНИКА ГОДА-2020».

Победа в номинациях не подразумевает денежного вознаграждения.

6. Критерии выявления победителей конкурса «КЛИНИКА ГОДА-2020»

- участники номинации «КЛИНИКА ГОДА» и «ДОКТОР ГОДА» оцениваются в ходе народного голосования с 1 июня 2020 г. по 30 сентября 2020 г.;

- народное голосование проходит в разделе конкурса «КЛИНИКА ГОДА» на сайте DV.KP.RU путем электронного голосования и является открытым;

- в силу специфики электронного голосования организатор оставляет за собой право на корректировку результатов. Результаты могут быть скорректированы в случаях их явной недостоверности, то есть выявленной редакцией «Комсомольской правды» и экспертами так называемой «накрутки». Полученные таким образом голоса при подведении итогов конкурса учитываться не будут;

• победители в номинациях «ЛУЧШАЯ PR-КОМПАНИЯ» и «ВЫБОР ЭКСПЕРТОВ» определяются голосованием среди членов жюри номинации;

7. Партнеры конкурса

В конкурсе «КЛИНИКА ГОДА-2020» предполагается наличие партнеров в нескольких вариантах:

- Генеральный партнер проекта;

- Официальный партнер проекта;

- Информационный партнер проекта.

Стоимость участия в проекте в качестве партнёра зависит от выбранного варианта участия (Приложение №5).